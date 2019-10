Schenefeld. Hochspannung ist garantiert bei den sechsten Schenefelder Krimitagen unter dem Motto „Morden im Norden“. Ein Newcomer und eine etablierte Autorin kommen dank der Kooperation der Stadtbücherei Schenefeld mit der Buchhandlung Heymann in die Düpenaustadt – und für beide Lesungen gibt es noch Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Den Anfang macht am morgigen Freitag Johannes Wilkes. Er wurde 1961 in Dortmund geboren, ist aber seit mehr als 25 Jahren Wahlfranke und führt in Erlangen eine sozialpsychiatrische Praxis. Nebenbei ist Schreiben seine Leidenschaft. Viele seiner Bücher spielen auf seiner Lieblingsurlaubsinsel Spiekeroog. So auch das 2013 erstmals erschienene Werk „Der Tod der Meerjungfrau“, aus dem der Autor vorlesen wird. Es ist sein erster Spiekeroog-Krimi um das ungleiche Ermittlergespann Kriminalkommissar Mütze, ein knallharter Cop aus Dortmund, und dem eher wortkargen Inselpolizisten Ahsen. Gemeinsam müssen sie den Tod einer Eisverkäuferin aufklären – und viele Differenzen überwinden, ehe sie zum Ziel kommen. „Johannes Wilkes ist ein sehr humorvoller Typ, in seinen Werken stehen die Persönlichkeiten der Charaktere im Vordergrund“, sagt Stadtbüchereichef Frank Jankowski. Er sei sehr gespannt auf die Lesung, weil er den Autor selbst noch nicht live gesehen habe, so Jankowski. Er erwarte einen witzigen und unterhaltsamen Abend, bei dem nicht eine harte Krimihandlung im Vordergrund steht.

Das kann am 22. November anders sein. Mit Simone Buchholz kommt dann eine alte Bekannte nach Schenefeld. Sie war bereits vor vier Jahren Gast der Krimitage. Die in Hamburg lebende Autorin wurde auf der Henri-Nannen-Schule zur Journalistin ausgebildet und schreibt seit 2008 Kriminalromane. Für ihre Chastity-Riley-Reihe wurde sie mit dem Radio-Bremen-Krimipreis, dem Crime Cologne Award, dem Deutschen Krimipreis und dem Stuttgarter Krimipreis ausgezeichnet.

Jetzt stellt sie ihr aktuelles Werk „Beton Rouge“ vor. Inhaltlich geht es um eine scheinbar irre Person, die mitten in Hamburg Manager nackt in Käfige sperrt – und um Staatsanwältin Chastity Riley, die den Fall aufklären soll.

Morden im Norden: Die sechsten Schenefelder Krimitage, erste Lesung Fr 25.10., 19 Uhr, mit Johannes Wilkes aus seinem Buch „Der Tod der Meerjungfrau“. Zweite Lesung Fr 22.11., 19 Uhr, mit Simone Buchholz aus ihrem Buch „Beton Rouge“. Beide Lesungen finden im Jugend- und Kommunikationszentrum Schenefeld (Juks), Osterbrooksweg 25, in Schenefeld statt. Der Eintritt kostet 11 Euro pro Veranstaltung (20 Euro für beide Lesungen). Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Stadtbücherei, Timmermannsweg 4, bei Heymann im „Stadtzentrum“, Kiebitzweg 1, und im Juks.