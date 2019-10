Quickborn. Es brauche sieben Jahre, um einen Dudelsack spielen zu können, sagen die Schotten. „Bei mir hat es vielleicht etwas länger gedauert“, sagt Gunnar Tilge aus Quickborn. Der pensionierte Polizist ist passionierter Dudelsack-Spieler – mittlerweile seit 30 Jahren. „Schon als Kind liebte ich die Musik. Hörte ich einen Dudelsackspieler im Radio, rannte ich sofort hin, um es lauter zu stellen.“ Frisch fertig mit der Polizeiausbildung, suchte er zwei Jahre lang nach einem Lehrer. „Ein Straßenmusiker gab mir dann einen Tipp. Er kannte einen Schotten, der bei DESY in Hamburg arbeitete und Dudelsack spielen konnte“, erinnert sich der 68-Jährige, der als Polizist hauptsächlich im Jugendschutz auf St. Pauli und in St. Georg im Einsatz war.

Der Schotte heißt Alan Campell und bringt dem jungen Tilge die ersten Töne bei. Außer Campell gibt es noch den Kanadier Alan Eaton, der einigen begeisterten Hamburger Jungs in den frühen 80er-Jahren das außergewöhnliche Instrument näher bringt. Aus dieser Gruppe gründet sich später die erste norddeutsche Pipeband (englisch Pipes = Dudelsack) unter dem klangvollen Namen „Die Sackpfeifen“. Die Band wächst und verzweigt sich. 2008 wird sie gemeinnützig und benennt sich um in „Hamburg Caledonian Pipes & Drums“ (HCPD). Seit Anfang 2017 ist die Band auch ein eingetragener Verein. Tilge ist bis zu seinem Austritt 2016 fast ein Vierteljahrhundert Mitglied.

Tilge tritt bei „World Pipe Band Championships“ an

Drei Jahre lang übt Tilge auf der Practice Chanter, einer Übungspfeife für Einsteiger. „Im Unterschied zu der Spielpfeife des schottischen Dudelsacks ist sie innen zylindrisch gebohrt, was dem Instrument einen viel leiseren Ton gibt. Außerdem sind die Grifflöcher größer“, sagt Tilge, der als Anfänger nicht einmal Noten lesen konnte, geschweige denn ein weiteres Instrument beherrschte. Nach einem Jahr Unterricht darf der Schüler zum ersten Mal auf einem Dudelsack spielen. Er klemmt ihn unter den Arm und drückt. „Ich bekam keinen Ton heraus“, sagt er. Es dauert wieder Monate, ehe er seinen Atem und den Druck des Armes auf den Sack beherrscht. „Dabei die Balance zu finden ist der schwierigste Teil beim Dudelsackspielen.“ Tilge übt täglich und belegt noch heute jedes Jahr einen einwöchigen Kursus am College of Piping in Glasgow.

Mit den „Hamburg Caledonian Pipes & Drums“ tritt er bei internationalen Darbietungen im In- und Ausland auf, unter anderem beim Bundeskanzlerfest in Bonn, dem Europafest in Erfurt, bei der Messe in Leipzig, während der Kieler Woche, bei der Polizeishow in Hamburg, bei Appen musiziert oder dem Canadian Military Tattoo. Höhepunkt ist Tilges zweimalige Teilnahme an den Weltmeisterschaften des schottischen Dudelsackspielens, den „World Pipe Band Championships“ in Glasgow. Dort kann er sich mit den Besten messen. „Für eine Platzierung reichte es aber nicht“, sagt er.

Tilge trägt bei seinem Auftritten ebenfalls einen blauen Kilt mit einem offenen US-Navi-Tartan – acht Meter Stoff maßgeschneidert. Die Tartans, also die Muster, zeigen die Zugehörigkeit zu dem jeweiligen schottischen Clan. Wer das Muster eines bestimmten Clans tragen möchte, muss vorher um Erlaubnis fragen. Es gibt mehr als 1200 registrierte Tartans. Dazu trägt er ein Sporran, eine kleine Tasche um die Hüfte über dem Kilt. Sporran ist das gälische Wort für Geldbörse. Ein Kilt-Pin in Form eines Schwertes hält die beiden Teile auf der Vorderseite zusammen. Das Sgian dubh (ausgesprochen: skee-an doo) – ein kleines Messer – steckt in einem der Strümpfe. Die Strümpfe werden von roten Flashes, Sockenhaltern, am Rutschen gehindert. Die Füße stecken in schwarzen Ghi the Brogues. Ein Abzeichen der Kanadiers steckt an seiner Glengarry-Mütze.

Sein Dudelsack ist rund 100 Jahre alt, aus Rindsleder handgefertigt vom renomierten schottischen Hersteller Peter Henderson. Die Poren und Nähte sind von innen mit einem Dichtmittel versiegelt, damit keine Luft entweichen kann. Das Material spielt eine große Rolle. „Ein Dudelsack aus Schafsleder muss jeden Tag gespielt werden, andernfalls wird das Leder trocken und porös. Das Instrument klingt dann nicht mehr so volltönig“, sagt Tilge. Der Dudelsack ist ein anspruchsvolles Instrument, muss vor und nach jedem Spiel gestimmt werden. „Sonst klingt es schnell nach Katzenmusik“, so Tilge. Der Klang ist zudem von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig. Darum muss ein Dudelsack vor einem Auftritt eingespielt werden. Einige Löcher hat er teilweise abgeklebt. „Je mehr abgedeckt ist, desto tiefer der Ton.“

Seinen nächsten Auftritt hat Tilge wird mit den Halton Regional Police Service Pipes and Drums aus dem kanadischen Ontario bei der bis auf wenige Restkarten ausverkauften 50. Polizeishow in der Sporthalle Hamburg-Alsterdorf am Freitag, 25., und Sonnabend, 26. Oktober. Die Mitglieder, zum Teil aktive und pensionierte Polizisten sowie Gemeindemitglieder und studierte Musiker, sind stolz darauf, die Farben des Chisholm Clans in ihrem Kilt tragen zu dürfen. Die Urahnen des Chisholm Clans gelten als Gründungsväter der Stadt Oakville, einer der vier Gemeinden der Region Halton.

Für Liebhaber von Dudelsackmusik ist Gunnar Tilge telefonisch unter 04106/826 32 und per E-Mail an info@piper-hamburg.de erreichbar. Er spielt auf privaten Feiern oder Beerdigungen und gibt auch Unterricht. Derzeit baut Tilge eine eigene Gruppe auf, die „Alster Pipes and Drums“, für die er noch Mitstreiter sucht.