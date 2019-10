Elmshorn. „Ich kenne keinen Menschen ohne Behinderung“, sagt Bernd R. Hock. Er hat von Geburt an verkürzte Arme. Ein Handicap, das zweifelsohne zuweilen behindert. „Am Hintern kratzen ist nicht“, sagt Hock und lacht. Die größere Behinderung habe allerdings sein Kompagnon Ralf Martens. „Sieht man nur nicht“, witzelt Hock. Martens lacht, „auch wenn ich keine Ahnung habe, wovon Bernd da eigentlich redet.“ Die beiden, die sich gegenseitig nicht schonen und gern die Bälle zuspielen, sind zusammen das Kabarettduo „Die Kamele“.

Sie treten am Sonnabend, 26. Oktober, von 19 Uhr an im Christus Zentrum Arche in Elmshorn auf. Die freikirchliche Gemeinde, der sie beide angehören, wird 60 Jahre alt, die Tafel Elmshorn, die dort angesiedelt ist, 20 Jahre. Das wird gefeiert, unter anderem mit einem Auftritt des Kabarettduos. Mit ihrem Programm „Wenn einer eine Reise tut, dann kann er ewig leben“ durchqueren sie „nur mit ihrem körpereigenen Wasseranteil von je 60 Prozent das mit Vorurteilen und Missverständnissen verminte Wüstengebiet der Inklusion und die schwer behindernden Menschlichkeiten christlichen Glaubens“, wie es in der Ankündigung heißt. In dem Stück, eine Hommage an das Gemeindeleben, spielt Martens Hocks übellaunigen Integrationshelfer. Die Beiden, die eine Hassliebe verbindet, treffen einander in Elmshorn auf dem Bahnsteig und warten auf den Zug. Bleibt genug Zeit, über Themen wie Inklusion, Flüchtlinge, Recht auf Leben oder Obdachlosigkeit zu philosophieren. Sie zeigen die Lücken auf, die zwischen Glaubensanspruch und Wirklichkeit klaffen, zeigen menschliche Schwächen auf, verurteilen aber nicht.

Hock und Martens haben einander in der Gemeinde kennengelernt, teilen den gleichen Humor. Als Hock ihm vorschlug, diesem bei gemeinsamen Auftritten eine Bühne zu geben, sagte Martens zu. „Wenn einer eine Reise tut, dann kann er ewig leben“ ist ihr drittes Stück, das sie erarbeitet haben. Angela Mumssen führt Regie.

„Kamele sind Überlebenskünstler in der Wüste und Herdentiere – wie wir“, sagt Martens auf die Frage, warum sie sich gerade diesen Namen gegeben haben. „Jeder von uns hat schon wüste Zeiten erlebt.“ Die ließen sich mit Humor besser ertragen. Der Quickborner ist freier Illustrator, entwirft unter anderem als Industriedesigner Gitarren, und hat unter anderem ein Bild von sich und Hock gezeichnet, auf dem sie auf Kamelen sitzend versuchen, diese durch das berühmte Nadelöhr zu führen. „Kabarett will verändern, im besten Sinne anstößig sein“, sagt Martens.

Hock, gebürtiger Pfälzer, ging schon im Hessischen Rundfunk auf Sendung, konnte 27 Prominente parodieren, darunter Willy Brandt und Helmut Kohl. Er studierte Erziehungswissenschaften mit den Nebenfächern Psychologie, Soziologie, Philosophie und Kriminologie, schloss 1992 an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz als Diplompädagoge ab, leitete 13 Jahre lang ein Kinderheim in Hamburg. Er lebt mit seiner Frau und zwei gemeinsamen Kindern in Pinneberg. Dort unterstützt er seit 1994 als Heilpraktiker für Psychotherapie in seiner Praxis Menschen, die in einer immer hektischer werdenden Zeit ausbrennen oder aufgrund von schweren Schicksalsschlägen die Orientierung verlieren. Er berät bei Erziehungs- oder Eheproblemen, schweren Süchten, Burn-outs, Ängsten. „Einen großen Teil meiner praktischen Qualifikationen habe ich durch mein Leben als sichtbar körperbehinderter Mann in einer scheinbar nichtbehinderten Welt erworben, indem ich die Menschen immer ein wenig intensiver studierte.“ Er habe früh ein Gespür dafür entwickelt, wer es gut mit ihm meinte und wer nicht.

Hock selbst leidet nach eigenen Worten an chronischem Ideen-ADHS. „Meine Frau hat immer Angst davor, dass ich wieder ein neues Projekt ins Leben rufe.“ Er hat gelernt, über sich selbst zu lachen – auch, um anderen, die es weniger lustig mit ihm meinen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Hock sucht das Rampenlicht, geht in die Offensive, thematisiert seine Behinderung. Auch spielerisch mit der Erwin Company, einem Familientheater, das der Pädagoge ins Leben gerufen hat. Hock schreibt die Stücke, entwickelt die Charaktere, inszeniert die Programme mit der Botschaft: Du bist richtig, schön und wirst geliebt! Das Theater-Projekt ruht zurzeit, Hock arbeitet schon am nächsten. Er arbeitet neben dem aktuellen Kabarettstück an seiner Biografie. Einen Titel hat er schon: „Mein Leben sind tausend Bühnen“.

Kabarett: Sa 26.10., 19 Uhr, Christus Zentrum Arche Elmshorn, Lornsenstraße 53, Eintritt frei