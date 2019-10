Ellerhoop. Von Ende Oktober bis Mitte November erleben Parkbesucher der Norddeutschen Gartenschau Arboretum Ellerhoop noch einmal einen dramatischen Höhepunkt. Es sind die Herbstfeuer der glühenden Rot-Ahorne, Amberbäume und Nymphenbäume in der deutschlandweit einmaligen Indiansummer-Anlage, die den letzten Farbenrausch des Gartenjahres hervorzaubern. Am Nordufer des Parksees sind die Herbstfärbergehölze zu bewundern. Dieser letzte Saisonglanzpunkt wird am Wochenende, 26. und 27. Oktober, jeweils von 10 bis 20 Uhr mit einem Herbstfest gefeiert.

Gartenbesitzer, Pflanzenfreunde und Landschaftsarchitekten können hier spektakuläre Herbstfärber für kleine und große Gärten studieren. Hans-Dieter Warda, Leiter der Anlage: „Ein Garten ohne Herbstfärber ist für mich undenkbar. Mein Tipp: Man sollte keine Sämlingsgehölze mit schlechten Färbermanieren pflanzen. Nur geprüfte Arten und veredelte Sorten, die also die Feuerprobe bestanden haben, garantieren zuverlässig jedes Jahr den Farbenrausch.“

Mit Frühfärbern heize man das Herbstfeuer im Garten an und mit den bewährten Spätfärbern könne man die Glut lange erhalten. Einige der schönsten Herbstfärbegehölze sind laut Warda der leuchtend rote, früh färbende Eisenhutblättrige Japan-Ahorn, der für kleinere Gärten geeignete Fächer-Ahorn, die berühmten Rot-Ahorne, die glühend orangeroten Nymphenbäume und die weinrot färbenden Amberbäume. Wenn auch der Herbst nun Einzug gehalten hat, ist im gesamten Park noch Blütenflor zu bewundern. Beeindruckend sind die blauen Pflanzungen des Herbst-Eisenhuts und die hellvioletten und tiefblauen Blütenwolken der Astern.

Dem Besucher wird am kommenden Wochenende ein vielfältiges Programm geboten. Sie erhalten eine kostenfreie Info-Schrift zum Thema Herbstfärbung. Neben einer Vielzahl an unterschiedlichen Ständen, Künstlern sowie Speisen und Getränken wird die Parkanlage an beiden Tagen in der Abenddämmerung in einem ganz besonderen Licht erscheinen.

Am Sonnabend wird bei Einbruch der Dämmerung der Solotrompeter Janek Lamers auf der schwimmenden Insel im Parksee auftreten. Ebenfalls zur Dämmerung wird am Sonntag die Harfenistin Birthe Meyer, wie bereits zum Lotosblütenfest dieses Jahr, spielen. Genau zur berühmten Blauen Stunde, dem Übergang vom Tag zur Nacht, verzaubern zahlreiche Lichtquellen den Park in eine stimmungsvolle Landschaft. Durch die Spiegelung im Wasser wirkt das Gesamtbild, untermalt von klassischer Musik, fast mystisch, so Warda.

Herbstfest: Sa 26.10., So 27.10., 10 - 20 Uhr, Thiensen 4, Ellerhoop, 9 Euro, erm. 7,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei