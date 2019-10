Pinneberg. Aufatmen bei der Pinneberger Verwaltung und in der Politik. Die Stadt kann mit 17 Millionen Euro für Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen rechnen. Zudem wurden weitere 12.764.600 Euro für Investitionen in künftigen Haushalten bewilligt. Denn das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration hat die zweite Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019 genehmigt, die die Ratsversammlung Ende September beschlossen hatte. Die Genehmigungsurkunde befindet sich laut Stadtsprecherin Maren Uschkurat auf dem Postweg und wird in den nächsten Tagen bei der Stadtverwaltung erwartet.

„Wir freuen uns, dass das Innenministerium den zweiten Nachtrag genehmigt hat und damit die Aufnahme weiterer Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für wichtige Baumaßnahmen ermöglicht“, schreiben Bürgermeisterin Urte Steinberg und Stadtrat Stefan Bohlen in einer Mitteilung. „Wir danken allen Beteiligten, insbesondere dem Innenministerium für die konstruktive Zusammenarbeit.“

Wie berichtet, ist die Stadt Pinneberg in Finanznot. Der neue Kredit wird lediglich deshalb bewilligt, weil es im Jahr 2019 gelungen ist, den anfänglichen Fehlbetrag von 9,4 Millionen Euro auf 1,48 Millionen Euro zu senken. Zudem wurde eine gute weitere Million Euro bei Schulen gespart. Die Verwaltung verfolge nun das Ziel, bis zum Jahr 2022 jährlich nur noch maximal zwei Millionen Euro Schulden zu machen.