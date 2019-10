Pinneberg. Um 3.23 Uhr traf das erste Löschfahrzeug ein. Zu diesem Zeitpunkt, in der Nacht zum Donnerstag, standen auf einem großen Parkplatz an der Pinneberger Mühlenstraße schon ein Mercedes und ein daneben parkender Seat in Flammen. Weil ein Übergreifen des Brandes auf weitere abgestellte Fahrzeuge und eine angrenzende Garagenzeile verhindert werden sollte, ließ Einsatzleiter Stephan Nieber weitere Kräfte nachalarmieren. Gelöscht wurde mittels Hochdruckschaum. Die Motorhauben der Fahrzeuge mussten gewaltsam geöffnet werden, um an die Glutnester zu gelangen. Die Kripo ermittelt und schätzt den Schaden auf 5000 Euro.