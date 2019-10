Die Frau wurde am frühen Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße von einem Unbekannten attackiert. Polizei sucht nun Zeugen.

Zeugen gesucht Sexueller Übergriff auf 26-Jährige in Wedel

Bad Segeberg. Am frühen Donnerstagmorgen ist es in Wedel (Kreis Pinneberg) zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Gegen 05.45 Uhr ist eine 26-Jährige in der Bahnhofstraße vor einer Apotheke von einem Mann angegriffen worden, der sie unsittlich berühre.

Nach erheblicher Gegenwehr gelang es der Frau schließlich zu fliehen und die Polizei zu verständigen. Die 26-Jährige blieb unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 Jahre alt, mindestens 1,90 m groß, weiße Hautfarbe, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarzes Tuch im Gesicht, schwarze Handschuhe.

Eine sofortige Fahndung nach ihm verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise.

( HA )