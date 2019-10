Elmshorn/Lübeck. Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Lübeck Anklage gegen zehn Personen im Alter zwischen 21 und 50 Jahren erhoben – darunter zwei 25 und 26 Jahre alte Elmshorner sowie einen 21-jährigen Mann aus Horst. Ihnen und den Mitangeklagten wird zur Last gelegt, in Elmshorn Wasserpfeifentabak produziert und diesen unversteuert in Sisha-Bars sowie an weitere Abnehmer verkauft zu haben. Mehrere Angeklagte sollen zudem einen 26-Jährigen entführt und nach Tornesch verschleppt haben.

Anfang April hatten 100 Beamte der Zollfahndung zehn Objekte in Elmshorn, Tornesch, Husum, Kiel und Itzehoe durchsucht, darunter auch vier Shisha-Bars. Sie wurden unter dem Namen Golden Smoke in Elmshorn, Tornesch, Kiel und Itzehoe betrieben. Auch ein Gewerbeobjekt an der Otto-Hahn-Straße nahmen die Ermittler unter die Lupe. Dort wurde der Wasserpfeifentabak heimlich in großem Stil produziert.

Ehepaar aus Husum war Drahtzieher

Hauptangeklagte sind ein Ehepaar aus Husum und dessen Söhne im Alter von 26 und 21 Jahren. Ihnen wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt. Sie sollen sich ab Sommer 2017 zusammengetan haben, um angeführt von dem 26-Jährigen Straftaten zu begehen. Die Hauptvorwürfe lauten auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Die Taten dienten laut der Anklagebehörde dazu, das Ansehen der Familie und ihr finanzielles Auskommen zu sichern.

Der 26-Jährige soll sodann eine Werkstatthalle an der Otto-Hahn-Straße angemietet haben, wo zwei 47 und 21 Jahre alte Männer aus Kiel in seinem Auftrag und unter seiner Anleitung den Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Er wurde in den Shisha-Bars, die entweder direkt von der Familie oder von Strohmännern betrieben worden waren, verkauft. Auch gab es laut den Ermittlungen weitere Abnehmer von außerhalb. Eine Steueranmeldung gab es nicht.

Vorwurf: bandenmäßige Steuerhinterziehung

Daher wirft die Staatsanwaltschaft den beiden Kielern und dem 26-jährigen Husumer bandenmäßige Steuerhinterziehung in 38 Fällen zwischen November 2017 und März 2019 vor. „Die Steuerschaden soll sich auf mehr als 275.000 Euro belaufen“, so die Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst.

Der Mutter des Hauptangeklagten, der sich als einziger in Untersuchungshaft befindet, wird zudem gewerbsmäßige Geldwäsche zur Last gelegt. Sie soll die Gewinne aus den Straftaten in einer Höhe von mindestens 400.000 Euro verwaltet, das Geld bei Bedarf an die Mitglieder der Gruppe verteilt und auch selbst Geld entnommen haben. Dabei half ihr der 21-jährige Horster.

Menschenraub wird Elmshornern vorgeworfen

Der Horster, der 26-jährige Hauptangeklagte und die beiden 25 und 26 Jahre alten Elmshorner müssen sich zudem wegen erpresserischen Menschenraubes verantworten. Sie sollen einen 26-Jährigen aus Hannover, dem aus dem Vermögen der Familie ein Darlehen von 100.000 Euro gewährt worden war, entführt und nach Tornesch gebracht haben.

Dies sollte den Vater des jungen Mannes dazu bewegen, aus Sorge um das Wohlergehen seines Sohnes die Schulden zu begleichen und darüber hinaus 32.000 Euro für erfundene Warenlieferungen zu bezahlen. Tatsächlich lieferte der Vater Waren im Wert von 50.000 Euro und sagte die Zahlung von weiteren 50.000 Euro zu, worauf sein Sohn frei kam.

Der Prozess soll im November vor dem Landgericht Lübeck beginnen. Allen Angeklagten drohen lange Haftstrafen. So wird etwa erpresserischer Menschenraub mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft.