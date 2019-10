Barmstedt. Der Rantzauer See, die Schlossinsel, die Altstadt oder der Forstwald drum herum – die Stadt Barmstedt bietet schon auf den ersten Blick allerhand Foto-Motive, die die Idylle und den Reiz der kleinsten Stadt des Kreises Pinneberg ausmachen – und die nicht wenige für die schönste Stadt im Kreis halten. Das Stadtmarketing im Rathaus, der Fotokreis und der Verein Handel und Gewerbe Barmstedt rufen auch deshalb jetzt zum Mitmachen an einem Foto-Wettbewerb auf, bei dem das Siegerbild mit 250 Euro prämiert wird. Die Fotos müssen spätestens bis zum 10. November eingereicht werden. Die Bürgerstiftung der Volksbank Pinneberg-Elmshorn stellt das Preisgeld zur Verfügung.

„Wir wollen Barmstedts Schönheiten herausstellen, sei es im Stadtleben, in der Kultur, Freizeit, Sport oder Natur“, sagt Stadtsprecher Marcel Holz zum Ziel dieser Aktion. „Denn Barmstedt hat viele schöne Seiten – sowohl bekannte als auch eher unbekannte.“

Vorauswahl wird im „Lütt Humburg-Haus“ gezeigt

Über die Preisvergabe entscheidet am Jahresende letztlich eine Jury aus Mitgliedern der Verwaltung, des Fotokreises, des HGB und der Sponsoren. Die Barmstedter Einwohner haben aber ein Mitspracherecht, indem sie zum Weihnachtsmarkt am ersten Adventwochenende die eingereichten Fotos bewerten können.

Eine Vorauswahl der Aufnahmen in der Größe von 30 mal 40 Zentimetern wird im „Lütt Humburg-Haus“ in der Chemnitzstraße ausgestellt sein, erklärt Stadtsprecher Holz das weitere Verfahren. Die Bewertung der Bürger fließe dann in die Entscheidung der Jury ein. „Die Siegerehrung wird voraussichtlich Anfang 2020 sein“, kündigt Holz an.

Mitmachen können aber nicht nur Barmstedter. Auch Auswärtige und alle anderen Einwohner des Kreises Pinneberg dürfen auf Fotopirsch gehen und teilnehmen. Die Motive müssen allerdings in Barmstedt fotografiert werden und aus Barmstedt stammen.

Neben dem Hauptpreis von 250 Euro können die weiteren Gewinner ein Tablet sowie einen Barmstedt-Gutschein im Wert von 60 Euro ergattern. Letzterer kann in den Geschäften Barmstedts als bares Geld eingelöst werden.

Fotowettbewerb: Jeder Teilnehmer kann drei Fotos einsenden, die möglichst digital aufgenommen sein sollten. Geschickt werden sollten die Aufnahmen bis zum 10. November an stadtmarketing@stadt-barmstedt.de