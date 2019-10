Pinneberg. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat Pinnebergs Wirtschaftsförderer Stefan Krappa am Montag seiner Bürgermeisterin Urte Steinberg die offizielle Kündigung überreicht: Nach zehn Jahren verlässt der 56-Jährige im kommenden Frühjahr die Stadt. In Lübeck, wo er seit 2016 mit seiner Frau zusammenwohnt, die er 2018 geheiratet hat, wird er künftig zuständig dafür sein, in der dortigen Altstadt den Leerstand zu senken. Das Angebot, das ihm in der Hansestadt unterbreitet worden sei, sei zu verlockend gewesen.

Die fast tägliche Pendelei – von Tür zu Tür jeweils zwei Stunden – sei am Ende ganz schön kräftezehrend gewesen, sagt der Diplom-Politologe. Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) bedauert den Weggang von Stefan Krappa sehr: „Gleichzeitig habe ich Verständnis dafür, dass er die große Entfernung zukünftig nicht mehr pendeln und in der Stadt arbeiten möchte, in die er seit drei Jahren seinen Lebensmittelpunkt verlagert hat“, sagt Steinberg. „Mein Wunsch ist es, dass es einen nahtlosen Übergang gibt. Auch in den nächsten Jahren gibt es in Pinneberg viel zu tun, bei dem eine schlagkräftige Wirtschaftsförderung weiterhin gebraucht wird.“ Krappa sagt, er habe sich in Pinneberg wohlgefühlt, „und ich habe mit den Kollegen im Rathaus toll zusammengearbeitet. Für den neuen Job gebe ich etwas Gutes auf.“

Stefan Krappa glaubt, ein Nachfolger findet sich leicht

Der Mann, der 2009 unter der damaligen Bürgermeisterin Kristin Alheit (SPD) nach Pinneberg kam, war hier in einer Phase tätig, die nicht einfach war. Es könne nur wenig erreicht werden, ohne sich mit anderen zusammenzutun, sagt Krappa. „Wirtschaftsförderung ist Kommunikation. Man entwickelt Konzepte und Ideen in Kenntnis dessen, was sich Firmen wünschen.“ Er habe versucht, Pinneberg überall positiv ins Gespräch zu bringen. „Damit das gelingt, mussten wir einen Markenbildungsprozess in Gang bekommen und ein Stadtmarketing gründen.“ Das sei geschehen, viel privates Geld sei geflossen und politisch seien wichtige Weichen für die City gestellt worden.

„Pinneberg hat sich ziemlich gewandelt und verbessert“, findet Stefan Krappa. Er glaubt, dass es nicht schwer werde, einen Nachfolger für seine Stelle zu finden: „Man kann hier ja gestalten, dank der fertiggestellten Westumgehung neue Gewerbegebiete entwickeln oder den neuen Bauabschnitt um die Ebert-Passage sinnvoll mit begleiten.“

In der Parkstadt Eggerstedt sieht er einen „Leuchtturm“ der Region

Immer wieder ging es ihm darum, ortsansässige Geschäftsleute zu motivieren, doch loszulegen und zu erreichen, dass investiert wird. „Das war ein Schwerpunkt“, sagt Krappa. Dazu zähle das Weihnachtsdorf, das alle Jahre wieder frische Ideen brauche, die neue Weihnachtsbeleuchtung und weitere gemeinsame Anstrengungen innerhalb der Wirtschaftsgemeinschaft wie die Einführung des Pinneberg-Gutscheins.

Auch die Ansiedlung von Gewerbe ist Aufgabe der Wirtschaftsförderung. Auf die Entwicklung der Parkstadt Eggerstedt etwa ist Krappa stolz, auch wenn diese noch nicht vollendet ist. Er sieht darin einen „Leuchtturm“ der Region, und „2020 gehe ich fest davon aus, dass es auf dem übrigen Areal dort richtig losgeht.“ Als Schlappe verzeichnet er, dass die Buslinie 594, die eigentlich das Einzelhandelszentrum an der Flensburger Straße beleben sollte, wieder eingestellt wurde. Ein Resümee hat er noch nicht gezogen, „dafür bin ich noch zu sehr verflochten.“ Bescheiden sagt er aber sofort: „Erfolge sind immer eine Teamleistung von vielen, die dieselben Ziele verfolgen.“