Moorrege/Elmshorn. Blutverschmiert wankt eine Frau durch die Gassen von Heide. Die Polizei ist ihr Ziel, doch sie schafft es nur noch bis zum St. Georg-Brunnen, den die Heider nur Drachenbrunnen nennen, weil er die Tötung des Fabelwesens durch den Heiligen Georg darstellt. Durch mehrere Messerstiche verletzt, fällt die Frau in den Brunnen – und stirbt.

Dies ist die erste Szene des neuen Romans „Nordseesturm“ von Hauke Burmann. „Ich wollte gleich mitten hinein in die Kriminalstory springen“, sagt der Autor. Burmann schreibt für einen boomenden Markt. Er hat sich auf Regionalkrimis spezialisiert.

Er konnte 2015 erfolgreich mit seinem Roman „Tief in der Nordsee“ debütieren. Die guten Verkaufszahlen und die positiven Resonanz seitens der Leser ließen Burmann an einen weiteren Roman denken, zumal er bereits eine Idee hatte. Seine Herausgeber vom Emons Verlag, nach eigenen Angaben größter Anbieter von Regional-Krimis in Deutschland, unterstützte ihn angesichts des wirtschaftlichen Erfolges des Erstlings.

Das anfangs in Nordseesturm angeschlagene Erzähltempo hält der Schriftsteller mit immer neuen Informationen und Wendungen hoch. So findet sich an der Kleidung des Opfers neben seinem Blut auch noch Drachenblut, ein Heilmittel aus Südamerika. Gibt es einen Zusammenhang mit dem Fundort der Leichen, dem Drachenbrunnen, fragen sich die Kriminalpolizisten. Ein für tot erklärter Verwandter des Opfers scheint wieder aufgetaucht zu sein. Und ein für die Ermittlungen wichtiges Gemälde gibt es plötzlich zweimal. Am Ende steht ein überraschende Auflösung des Falles.

In dem neuen Roman trifft der Leser auf die Kommissare, die er bereits aus Burmanns Debütwerk kennt. Kommissar Ehlers von der Kripo Heide hat sich allerdings nach einem Burn-out auf eine Hallig zurückgezogen, wird jedoch im zweiten Teil des Buches wieder in die Ermittlungen hineingezogen. Sein Kollege, Kommissar Nolde, leitet die Ermittlungen und rückt damit ins Zentrum der Geschichte. Zudem wird ihm eine junge und erfolgreiche Kollegin aus Itzehoe an die Seite gestellt. Von harmonischer Arbeitsatmosphäre kann aber beileibe keine Rede sein.

Krimi-Autor ist dabei nur der Zweitberuf von Burmann. Er ist Journalist – und nutzt die langen Bahnfahrten von Elmshorn nach Hamburg zum Schreiben. „Ich kann alles um mich herum sehr gut ausblenden“, sagt er. In der Bahn den Rechner aufgeklappt, Kopfhörer auf und schon geht es los. Eine Seite Rohtext schafft er pro Tag. In zwei Jahren kommen so 400 Seiten zusammen, die in einem zweiten Schritt überarbeitet werden müssen.

Es ist für ihn nicht möglich, Zuhause ein paar Stunden in aller Ruhe am Manuskript zu arbeiten. Hochzeit, Hausbau und die Geburt zweier Kinder – heute eineinhalb und vier Jahre alt – ließen keine Zeit für literarische Heimarbeit. So gingen vier Jahre ins Land, bis das zweite Werk erscheinen konnte.

Burmann ist in Wedel geboren, wuchs in Uetersen auf und lebte lange Zeit in Elmshorn. Heute wohnt er mit Ehefrau und Töchtern in Horst bei Elmshorn. Der 43-jährige ist ein kreativer Kopf. In jungen Jahren spielte er in den Bands „Witches Brew“ und „A part of shine red“ Schlagzeug, die dem damals schwer angesagten Alternative Rock verhaftet waren, jedoch nicht über eine gewisse lokale Bekanntheit hinaus kamen. Er entdeckte den Journalismus für sich, verdiente während seines Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Hamburger HWP erst als Musik-, später als Lokaljournalist etwas hinzu. Dem „kleinen Journalismus“ sagt er allerdings mit dem Hochschulabschluss adé, macht ein Volontariat bei einer Kommunikationsagentur in Hamburg. Elf Jahre arbeitet er für Unternehmenskommunikation großer deutscher Konzerne. Es gibt einen Abstecher als Pressesprecher der Regio Kliniken im Kreis Pinneberg. Schließlich der Wechsel zur Verwaltungsberufsgenossenschaft in Hamburg. Dort entwickelt er Medien, die über Gefahren am Arbeitsplatz aufklären. Seine Leidenschaft für die Landschaftsfotografie spiegelt der Instagram-Account, auf dem wichtige Orte der mörderischen Handlung seiner Bücher zu sehen sind.

Viel nordisches Lokalkolorit in den Burmann-Krimis

„Schon immer“ hat Burmann Kriminalgeschichten geliebt. Frühe Erinnerungen gibt es an die Freitagabende mit der Oma vor dem Fernseher und den Serien Derrick oder Ein Fall für Zwei. Später haben es ihm die Wallander-Krimis von Henning Mankell angetan. Und er entwickelt ein Faible für skandinavische Kriminalliteratur. Besonders fasziniert ist er von den Beschreibungen der Landschaft. Die entspricht seiner Liebe für die raue Natur und inspiriert ihn, seine Romane in zeitvollen Gegenden anzusiedeln. In dem aktuellen Roman zieht sich die Handlung von Heide über die Nordseeküste hoch bis zur Jammerbucht an der nördlichen Spitze Dänemarks.

Die beschriebenen Orte kennt er teilweise schon aus den Urlauben mit den Eltern. Und was er nicht kennt, wird ausgiebig in Augenschein genommen. Recherche ist ihm wichtig, nicht nur, was die örtlichen Gegebenheiten betrifft, und nimmt viel Zeit in Anspruch. Burmann ist das, was man einen akribischen Arbeiter nennt. In seinem neuen Buch Nordseesturm verarbeitet der Verfasser auch historische Ereignisse. Spätestens im Anhang wird der Leser aber aufgeklärt, was historische Tatsachen und was Fiktionen sind.