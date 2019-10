Pinneberg. Familie kann man sich nicht aussuchen, erst recht nicht die Geschwister. Wer wüsste das besser als Margot Käßmann, ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und jüngstes von vier Kindern. Nicht grundlos setzt sich die bundesweit bekannte Theologin in ihrem neuen Buch mit dieser oft faszinierenden Geschwister-Konstellation auseinander – und zwar mit den Geschwisterbeziehungen in der Bibel.

„Geschwister der Bibel – Geschichten über Zwist und Liebe“, heißt das neue Buch von Käßmann, das sie am Mittwoch, 23. Oktober, in der Pinneberger Christuskirche vorstellen wird. „Je älter ich werde, desto spannender finde ich das Thema Geschwister“, hat die inzwischen 61-jährige Autorin dereinst zum Thema gesagt. „Das ist offensichtlich kein individuelles, sondern ein verbreitetes Phänomen. Freundinnen und Freunde gehen, Geschwister bleiben.“

Auch deshalb hat sich Käßmann nun eine Hommage vorgenommen. Denn Geschwister prägen nicht nur die gesamte Kindheit, sondern auch die Persönlichkeit jedes Einzelnen – abhängig davon, ob man als Ältester, Sandwichkind oder Nesthäkchen zur Welt kommt. Zudem verändern sich die Beziehungen zu den eigenen Geschwistern fortlaufend, etwa, wenn man Onkel oder Tante wird.

Da Geschwisterpaare auch in der Bibel vorkommen, setzt sich Margot Käßmann nun gewissermaßen auch in ihrem theologischen Metier mit dem Thema auseinander. Sie will ihren Pinneberger Lesern etwa das Verhältnis von Jakob und Esau, Lea und Rahel oder Ger und Onan näher bringen. Zudem soll es lehrreich werden, denn die Bibelpaare und ihre Geschwisterbeziehungen können durchaus vorbildhaft oder das Gegenteil sein. Käßmann will erklären, wie die Bibelfiguren uns heute noch inspirieren, unser Leben beeinflussen, und was wir von ihnen für unsere eigenen Beziehungen mitnehmen können.

Margot Käßmann ist selbst mit ihren älteren Geschwistern aufgewachsen, hat vier eigene Töchter und ist Großmutter von sechs Enkelkindern. Sie verknüpft deshalb auch ein persönliches Thema mit dem Buch. Im Fokus stehen dabei nicht nur Geschichten über Liebe, sondern auch über Zwist und Auseinandersetzungen. Der sicher spannende Abend in der Christuskirche beginnt 19 Uhr.

Käßmann wird dabei ihr neues Buch vorstellen und signieren, Manuel Gera, Kantor und Organist am Hamburger Michel wird den Abend musikalisch umrahmen. Der Pinneberger Bücherwurm ist mit einem Büchertisch vertreten.

Karten kosten 10 Euro und sind im Vorverkauf im Bücherwurm und den Kirchenbüros der Christuskirche und der Lutherkirche erhältlich. Das Buch hat 176 Seiten und kostet 16 Euro.