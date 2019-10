Kreis Pinneberg. Eine Einbruchserie beschäftigt die Polizei im Kreis Pinneberg. Demnach haben sich allein am Wochenende drei Einbrüche ereignet – und zwar in Kölln-Reisiek, Tornesch und Pinneberg. In zwei Fällen haben laut Polizeiangaben Überwachungskameras die Täter aufnehmen können.

In Kölln-Reisiek waren zwei Männer am Freitagabend gegen 19.30 Uhr an der Straße Pferdekoppel in einen Geräteschuppen eingedrungen – offenbar in der Annahme, das der direkt am Gebäude angebaute Schuppen einen Zugang in das Einfamilienhaus bieten würde. Das war jedoch nicht der Fall. Ob in dem Schuppen etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. In das Haus selbst gelangte das Duo nicht.

Laut Bildern aus der Überwachungskamera ist einer der Täter schlank und hat blonde kurze Haare. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke ohne Aufschrift, eine blaue Jeanshose sowie dunkle Schuhen. Sein Komplize ist ebenfalls schlank, hat dunkle lockige Haare, ein südeuropäisches oder nordafrikanisches Erscheinungsbild und war mit einer olivfarbenen Jacke, einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet.

In Tornesch schlugen gegen 20 Uhr am Sonnabend zwei Männer die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Tatort war der Prisdorfer Weg, das Gebäude wurde durchsucht. Ob etwas erbeutet wurde, steht noch nicht fest. In diesem Fall zeichnete ebenfalls eine Überwachungskamera auf. Einer der Täter trug eine kurze Jeanshose, einen Kapuzenpullover und Sportschuhe.

Die dritte Tat ereignete sich in der Nacht zu Montag in Pinneberg. Gegen 3.30 Uhr wachten die Bewohner eines Einfamilienhauses am Thesdorfer Weg auf, weil sie laute Geräusche vernahmen. Sie stammen von einem Mann, der dabei war, das gekippte Schlafzimmerfenster von außen gewaltsam zu öffnen. Der Täter trug ein helles Oberteil und darunter einen dunklen Pullover, er flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise an die Kripo Pinneberg unter Telefon 04101/20 2o.