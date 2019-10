Schenefeld. Für ihn ist der Auftritt in Schenefeld so etwas wie ein Heimspiel: Showpianist David Harrington ist in der Düpenaustadt auf das Gymnasium gegangen, legte dort 1992 sein Abitur ab.

Am Freitag, 25. Oktober, kommt der im Nachbarort Halstenbek aufgewachsene Berufsmusiker gemeinsam mit seinem Klavier-Partner Götz Östlind für einen Auftritt an seine alte Schule zurück. Im Forum Schenefeld, das im Schul- und Sportzentrum Achter de Weiden liegt, präsentieren beide ihr neues Programm „Träume.Leben“.

Götz Harrington selbst lebt seinen Traum. Mit acht Jahren gewann er den Teldec-Klavierwettbewerb, durfte den damaligen Star-Pianisten Richard Clayderman auf einer Europa-Tournee begleiten und mit ihm vierhändig auf dem Klavier spielen. Später arbeitete er als Musikalischer Abendleiter im Schmidt’ Tivoli auf der Reeperbahn, war unter anderem Pianist und Dirigent am Theater Neue Flora in Hamburg und fuhr als Traumschiff-Pianist um die Welt. Solo war er mit dem Programm „Ein Pianist packt aus“ unterwegs.

Im neuen Programm des 2008 gegründeten Klavierduos „David & Götz“ gibt es fetzigen Rock sowie Pop- und Klassik-Hits, witzige Moderationen und absurde Pointen. Es geht um nichts Geringeres als das persönliche Lebensgefühl. Das Leben gestalten und an die eigene Kraft glauben. Passt das zu Show und Unterhaltung? Klar doch. 20 Finger schweben über 176 Tasten und eigentlich unspielbare Arrangements sollen auf diese Weise zu pianistischen Höhenflügen werden. Stücke von Michael Jackson und Elton John prallen auf Arrangements von Strauß und Beethoven.

„Unser Erfolg liegt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung“, sagt Götz Östlind. „Ein neues Programm muss reifen und braucht Zeit, bis es bühnenreif ist“, ergänzt David Harrington. Insgesamt zwei Jahre haben beide an dem neuen Programm gearbeitet, schließlich müssen auch die Moderationen auf den Punkt genau sitzen.

David Harrington, schwarz gekleidet am weißen Flügel, und Götz Östlind in weißer Kleidung am schwarzen Flügel. Die Instrumente stehen sich gegenüber und beide Pianisten blicken sich beim Spiel an. Auch Soloeinlagen am Instrument oder mit Gesang gehören zur Show. Alle Stücke sind von den Beiden arrangiert, jedes Stück ist ein Unikat.

Noch bis 20. Oktober können sich Kinder und Jugendliche unter klavierstunde@juks-schenefeld.de für eine Klavierstunde mit David & Götz bewerben, die am Veranstaltungstag zwischen 17.30 und 18.15 Uhr stattfindet.

David & Götz: Fr 25.10., 20 Uhr, Forum Schenefeld, Achter de Weiden 30. 22 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Karten im Vorverkauf nur bei Timmse & die Hörspiele, Hauptstraße 11.