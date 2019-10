Elmshorn. Die Elmshorner Ärzteschaft, organisiert im Gesundheitsnetz Elmshorn, möchte in Kooperation mit der Stadt durch eine gezielte Kampagne die Bevölkerung dazu aufrufen, sich gegen die Influenza impfen zu lassen. Dabei soll auch der Impfpass kontrolliert werden. So können weitere Impfungen (wie die für Kinder notwendigen Schutzimpfungen und die Standardimpfung gegen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten) geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Die Aktion läuft ab sofort bis Weihnachten.

Gesundheitsminister Heiner Garg wird als Schirmherr der Kampagne am 18. Oktober nach Elmshorn kommen, um gemeinsam mit dem Elmshorner Bürgermeister Volker Hatje auf das Thema Grippeimpfung aufmerksam zu machen.

Von der Grippewelle 2017/18 waren außergewöhnlich viele Menschen betroffen. Eine Impfung kann die Gefahr der Ansteckung und Weitergabe um bis zu 80 Prozent reduzieren. Deshalb hat die Ständige Impfkommission empfohlen, den sogenannten quadrivalenten Impfstoff einzusetzen. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat dieser Empfehlung zugestimmt und die Kosten für die Impfung werden von den Krankenkassen übernommen.

Weitere Infos zu dieser Impfaktion sind abrufbar unter www.elmshorn-impft.de.In allen Elmshorner Praxen von Kinderärzten, Gynäkologen und Hausärzten werden entsprechende Plakate auf das Thema Impfen hinweisen.

Die Auftaktveranstaltung zur Kampagne „Elmshorn impft“ findet statt am Freitag, 18. Oktober, von 14.30 Uhr an im Flora Info-Treff, Schulstraße 46-50, (Staffelgeschoß) in Elmshorn.