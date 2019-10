Wedel. Auf dem Oktoberfest auf dem Wedeler Festplatz sind in der Nacht zu Sonntag ein Gast und ein Türsteher aneinandergeraten. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Protagonisten – gegen den Gast wegen versuchter, gegen den Türsteher wegen vollendeter Körperverletzung. Laut den Polizeiangaben war gegen einen 45 Jahre alten Wedeler ein Hausverbot verhängt worden. Als er diesem nicht nachkommen wollte, sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Dann habe der Wedeler versucht, dem Türsteher einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen. Der 46-Jährige konnte ausweichen und den Angreifer zu Boden bringen. Dabei verletzte sich der Wedeler am Sprunggelenk und kam in die Klinik.