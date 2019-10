Max Wohlerdt zieht den Gashebel ein paar Zentimeter aus dem Armaturenbrett. Das etwas unstete Tuckern, das uns bis jetzt begleitet hat, schwillt an zu einem lauten Brummen. Die weiß-rote Cessna 172 gewinnt – für einen Unkundigen überraschend schnell – an Geschwindigkeit, holpert ein paar Hundert Meter über die Graspiste und hebt schließlich in Richtung Osten ab. Bald ist der Flugplatz Uetersen/Heist unten dem Blickwinkel des Passagiers entrückt.

Der 23-jährige Wohlerdt ist der Pilot. Er macht ein fünfjähriges Praktikum in der Flugschule Hamburg, die ihren Sitz auf dem kleinen Flugplatz im Kreis Pinneberg hat, und wird am Ende die Jetpiloten-Lizenz in der Tasche haben. Er arbeitet kostenlos, wo gerade helfende Hände gebraucht werden, muss für die teure Ausbildung zum Flugzeugführer aber auch nichts bezahlen. Am Ende winkt ihm eine Anstellung als Co-Pilot beim Privatjet-Anbieter Air Hamburg, zu dem auch die Flugschule gehört. Jetzt ist er seit bald drei Jahren dabei, arbeitet inzwischen auch als Fluglehrer. Ein Schüler und Ausbilder zugleich.

Aber fliegen lernen wollen wir nicht. Die Intention an diesem sonnigen Vormittag Mitte Juli ist eine andere: Vielleicht lassen sich aus der Luft einige Draufsichten auf den Kreis Pinneberg mit der Kamera einfangen. Dem Kreis einfach mal aufs Dach schauen. Max Wohlerdt nimmt Kurs auf Uetersen, dann geht’s weiter Richtung Elmshorn. „Nach Quickborn dürfen wir heute nicht“, sagt er. Einflugschneise für Fuhlsbüttel.

Die Cessna, deren Alter Max Wohlerdt auf etwa 40 Jahre schätzt, hat im Inneren den Charme eines alten amerikanischen Straßenkreuzers: weinrote Kunstledersessel, eine steil stehende, in der Horizontalen stark gewölbte Frontscheibe, schwere Chromhebel zum Öffnen der Türen. Der junge Pilot steuert sie mit der gleichen Souveränität durch den Luftraum über dem Kreis, mit der andere ihren Golf durch die Straßen Pinnebergs lenken. Er sitzt heute rechts, denn nur das linke Fenster lässt sich öffnen.

Also Fotografierversuche aus der Luft. Das Fenster wird nach oben geklappt wie früher bei einer Ente. Eine Vorrichtung zum Arretieren gibt es aber nicht, die braucht auch niemand: Der Flugwind drückt die Scheibe nach oben gegen die Unterseite der Tragfläche. Es ist derselbe Wind, der auch bald heftig am Objektiv der Kamera zerrt, während der Gurt der Kamera am Nacken des Fotografen zerrt. Wenn das schwere Gerät aus der Hand gleiten und von hier oben zur Erdoberfläche fallen würde, könnte das in einer Katastrophe enden. Und bald zeigt sich: Fotografieren am offenen Flugzeugfenster ist auch mit 25-jähriger Spiegelreflex-Erfahrung am Boden eine riesengroße Herausforderung. Denn die Propellermaschine (Reisegeschwindigkeit gut 200 Kilometer pro Stunde) ist dann doch viel schneller, als es den Anschein haben mag. Sie liegt außerdem unruhiger in der Luft als ein großes Düsenflugzeug, und der Flugwind macht es schwer, die Kamera stillzuhalten. Das kann zu krassen Bewegungsunschärfen auf den Aufnahmen führen, wenn die Belichtungszeit auch nur ein klitzekleines bisschen zu lang gewählt worden ist. Tut es auch.

Trotzdem sind bei diesem 62-minütigen Flug, der uns von Uetersen über Elmshorn und Barmstedt, dann entlang der A 23 bis nach Halstenbek und schließlich über Pinneberg, Schenefeld und Wedel zurück nach Heist geführt hat, einige nette Aufnahmen entstanden, die wir fortan in loser Folge veröffentlichen wollen. Im ersten Teil geht es heute um die echte und um die heimliche Kreisstadt…

Die Pinneberger Innenstadt.

dieses Bildes fällt sofort das Einkaufszentrum PiZ am Lindenplatz ins Auge, das im Volksmund auch Bananenbunker genannt wurde – weil es damals nicht hellblau, sondern gelb gestrichen war. Wichtiger ist aber das Wahrzeichen der Stadt oben rechts, die 1765 bis 1767 gebaute Drostei. Früher das Zentrum der Macht: Hier hatte der Landdrost seinen Sitz,einst eine Art Landrat. Oben links im Bild ist gerade noch das alte Kreishaus aus dem Jahr 1932 zu sehen. Nachdem das Hochhaus der Kreisverwaltung 2014 abgerissen worden war, entstanden entlang der Lindenstraße 119 Wohnungen in fünf Häusern.

Die neue Verwaltung in Elmshorn.

Elmshorn, die der Kreis Ende September/Anfang Oktober 2011 in den Räumen der ehemaligen Talkline-Zentrale bezogen hat. Das 1997 erbaute Gebäude, das der heute nicht mehr existierende Telefonkonzern bis 2011 genutzt hat, ist hier aus leicht südöstlicher Richtung fotografiert. Die Kreisverwaltung nutzt vor allem die auf dem Bild vorn gelegenen Abschnitte. Weiter nach Westen haben der Ölkonzern Orlen und das Arbeitsgericht ihren Sitz. Oben rechts ist der Kinokomplex zu erkennen. Die Straße dazwischen ist die nach einem bekannten Veterinär benannte Kurt-Wagener-Straße, die kurzzeitig auch mal Talkline-Platz hieß. Unten links: das neue Straßenverkehrsamt.