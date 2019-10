Literaturpreis für Prisdorfer Autor Joachim Frank

Prisdorf/Spremberg. Auszeichnung für den Prisdorfer Autor Joachim Frank: Mit seiner Kurzgeschichte „Kartoffel schälen“ wurden er im Rahmen des vom Erwin-Strittmatter-Verein ausgelobten Literaturwettbewerbs „Alltag im Wort“ ausgezeichnet. 639 Beiträge waren von 383 Schriftstellern aus 14 Ländern eingereicht worden. Gesucht wurden Texte, die scheinbar nebensächliche Alltagsschilderungen literarisch darstellen. „Total gefreut“ hat ihn besonders die Reaktionen aus dem Publikum nach der Verkündung der Preisträger.

Neben Frank schafften es sieben weitere Autoren auf die Shortlist, die zu einer Lesung nach Spremberg in Brandenburg, dem Geburtsort von Erwin Strittmatter, eingeladen worden waren. Während der Festveranstaltung wurden neben der Kurzgeschichte von Joachim Frank noch zwei weitere Werke ausgezeichnet.

Joachim Frank hat schon mehrere Preise abgeräumt

Für Joachim Frank war es nicht die erste Teilnahme an einem Literaturwettbewerb und auch nicht der erste Gewinn. Den Kurzgeschichtenpreis der Hamburger Autorenvereinigung sowie den Literaturpreis des Hamburger Stadtteilfestivals Altonale konnte der Prisdorfer erringen. Trotzdem ist er „gar nicht cool“ und „mit Spannung in den Wettbewerb gegangen“, sagt er. Seine Text hat er natürlich vorher intensiv geübt. Und als die erste Pointe beim Publikum angekommen ist, mischte sich ein bisschen Zuversicht in die Anspannung. „Beifall gibt es immer. Wenn man in die Gesichter der Menschen guckt, merkt man, ob die Geschichte angekommen ist“, sagt Joachim Frank.

Scheinbar alltägliche Geschichten, in deren Mittelpunkt die „kleinen Leute“ stehen, Beschreibungen von Orten und Landschaften – darin war Erwin Strittmatter ein literarischer Meister. Der nach ihm benannte Verein hatte es den Autoren zur Aufgabe gemacht, es dem vielgelesenen und hochdekorierten Schriftsteller der DDR nachzutun. Strittmatters Romantrilogie „Der Laden“ war auch in der Bundesrepublik ein Bestseller und wurde mit Martin Benrath, Jörg Schüttauf und Dagmar Manzel verfilmt. Frank hatte eine Kurzgeschichte ausgesucht, die im Banalen beginnt und sich zu einer Situation entwickeln, nach der für die Hauptfigur nichts mehr so ist wie zuvor. Nach Lesung und Siegerehrung kamen gleich mehrere Zuhörer auf den Schleswig-Holsteiner zu. „Sie haben sich in meinen Schilderungen wiedergefunden und das ist etwas sehr Schönes für einen Autoren“, freut sich Frank.

Preisgekrönte Geschichte erscheint in einer Anthologie

Seine preisgekrönte Geschichte ist soeben in der Anthologie „Alltag im Wort“ im SEW Verlag Dresden veröffentlicht worden. Mit seinem jüngsten Buch hat sich der Autor auf ein für ihn neues Terrain gewagt. Hat er bisher Reiseberichte, Romane und Kurzgeschichten veröffentlicht, so geht es in „Wie ich lernte, einen Hund zu lieben“ um das Verhältnis zu einem Vierbeiner. Der Prisdorfer schildert in 57 Kurzgeschichten und Anekdoten seine Metamorphose vom Hundehasser zum Hundevater. „Um die Pfote gewickelt“ hat ihn die Hündin Birka, die einst angeschafft wurde, weil seine Frau Hunde so sehr mag. Er aber wollte anfangs nichts mit dem Tier zu tun haben. In zahlreichen Geschichten werden in dem Buch die Freuden geschildert, die das Leben mit einem Tier bietet.