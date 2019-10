Quickborn. Mit einem Neubau von Klassenräumen und einer Mensa soll jetzt der dringende zusätzliche Raumbedarf an der Waldschule in Quickborn-Heide befriedigt werden. Der zuständige Fachausschuss hat diesen Anbau, der rund fünf Millionen Euro kosten wird, mit den Stimmen von CDU, SPD und Grünen beschlossen. Die FDP sprach sich dagegen aus und wollte stattdessen prüfen lassen, ob die Lehreinrichtung woanders neu errichtet werden kann.

Eigentlich sollte das fast 70 Jahre alte Gebäude der Waldschule, die zurzeit 220 Schüler in zehn Klassen unterrichtet, komplett saniert werden. Doch wie die Quickborner Bildungspolitiker nun von der Verwaltung erfuhren, würden die Sanierungskosten durch die Auflagen des Denkmalschutzes auf 7,8 Millionen Euro steigen. Mit 4,5 Millionen Euro hatte die Verwaltung zuvor gerechnet.

Neben altes Gebäude wird ein neuer Anbau errichtet

Das gesamte Projekt, das die Sanierung und die Erweiterung von Klassenräumen beinhaltete, drohte zu scheitern. In einer Sitzungsunterbrechung seien CDU, SPD und Grüne dann mit der Verwaltung auf die Alternativlösung gekommen, neben das alte Gebäude einen neuen Anbau zu errichten, der die benötigten Klassenräume und die Mensa unterbringen soll. Damit werde auch der ursprüngliche Kostenrahmen eingehalten.

„Das ist die sinnvollste Lösung für die Waldschule“, ist CDU-Parteichef Bernd Weiher überzeugt. Nur auf diese Weise ließe sich sicherstellen, dass die Grundschule an der Kampmoorstraße weiterhin alle Schüler aus den angrenzenden Wohnvierteln der Stadt aufnehmen könnte, lobt auch SPD-Sprecher Karl-Heinz Marrek diese spontan entwickelte und mit großer politischer Mehrheit beschlossene Entscheidung. Mit dem Bau des Neubaus in dem stark wachsenden Stadtteil Quickborn-Heide soll in den Sommerferien 2020 begonnen werden.