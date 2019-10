Den ersten Preis gewann das Projekt „Quer durch die Schränke und Schubladen“ der Klasse 5/6 der James-Krüss-Schule Helgoland. Die Schüler auf der Insel hatten sich gefragt, was „schlummert“ eigentlich ungenutzt in Schränken und Schubladen der Schule und Zuhause. Herausgekommen ist, dass man im Grunde aus allem noch etwas machen kann. 13 gut brauchbare Dinge sind so nebst Bastelbeschreibung entstanden. Vom Vogelhaus über eine totschicke Umhängetasche bis hin zum individuellen Regal.

Foto: Kreis Pinneberg / HA