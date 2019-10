Elmshorn. Wie es in einer Überlieferung heißt, sei Thespis, einer der ersten Tragödiendichter, Theaterleiter und Schauspieler in Athen, im sechsten Jahrhundert vor Christi Geburt auf einem Theaterwagen durchs Land gezogen. Daher werden der in einem Wohnwagen durch die Gegend wandernde Schauspieler oder seine Wanderbühne auch Thespiskarren genannt.

Dieses Bild vor Augen, gründete Helmut Zocher, der damalige Inhaber des Besucherrings Hannover, am 1. Oktober 1968 das Tournee-Theater Thespiskarren. Seine Idee war, die Inszenierungen der Landesbühne Hannover auf möglichst vielen deutschen Gastspielbühnen zu zeigen. Das gelang auch. Und noch heute ist das Tourneetheater regelmäßig zwischen Flensburg und Bozen unterwegs – und das mit prominenten Schauspielern im Schlepptau.

Peter Nottmeier spielt den Buchhalter

Auch das Stadttheater Elmshorn gehört zu den Bühnen, die regelmäßig vom „Thespiskarren“ besucht werden. Am Mittwoch, 23. Oktober, gastieren dort die Schauspieler Simone Pfennig, Peter Nottmeier und Saskia Valencia mit dem Stück „Funny Money“ – einer Komödie aus der Feder von Ray Cooney. Die Regie hat Folke Braband übernommen.

Dabei spielt Peter Nottmeier den Buchhalter Heiner Liebig. Der biedere Mann mittleren Alters verwechselt eines Tages in der U-Bahn seinen Aktenkoffer mit dem eines Fremden. Statt eines halben Schinkenbrotes ist er nun auf einmal im Besitz von 1,5 Millionen Euro – und das ausgerechnet an seinem Geburtstag. Liebig kann der Versuchung des unerwarteten Geldsegens nicht widerstehen und drängt seine Frau Johanna, mit ihm und dem Geld die Flucht in den sonnigen Süden anzutreten.

Und wer ist eigentlich „Naktekov“?

Doch es dauert nicht lange, bis sich die Polizei für Heiner Liebig zu interessieren beginnt, denn sein eigener Aktenkoffer ist mit einer Leiche im Kanal aufgetaucht. Auch die plötzlich vor der Tür stehenden Geburtstagsgäste machen eine unauffällige Flucht in Richtung der südlichen Sonne nicht leichter.

„Funny Money“ gilt als turbulente Farce. Während die Akteure einander im Wechsel die drei Türen in die Hand „geben“, treibt ein Mister Big die Möchtegern-Diebe am Telefon vor sich her mit der bedrohlichen Frage nach „Naktekov“! Wer oder was das ist, können Kulturinteressierte an diesem spannenden und lustigen Abend auf der Bühne des Stadttheaters Elmshorn erfahren. Noch gibt es Karten in fast allen Preiskategorien.

Funny Money: Mi 23.10., 20 Uhr, Stadttheater Elmshorn, Klostersande 30, Karten kosten je nach Sitzplatzkategorie 24, 27 und 31 Euro. Schüler und Studenten erhalten Ermäßigung und zahlen 13 Euro. Karten gibt es im Internet unter www.stadttheater-elmshorn.de oder unter www.eventim.de