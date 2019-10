Haselau/Haseldorf. Die Staatsanwaltschaft in Itzehoe hat das Ermittlungsverfahren gegen die Bürgermeister von Haselau und Haseldorf, Peter Bröker und Klaus-Dieter Sellmann, eingestellt. Beide waren Ende 2018 von der Tierrechtsorganisation Peta wegen des von den Gemeinden veranstalteten Kinderangelns bei der Ermittlungsbehörde angeschwärzt worden, das laut Peta eine Tierquälerei darstellt.

Die Tierrechtsorganisation beruft sich auf Paragraf 39 des Landesfischereigesetzes, der Wettangeln verbietet. Die Veranstaltung, an der in den Herbstferien des vorigen Jahres 30 Kinder teilgenommen hatten, habe Wettbewerbscharakter, weil für den Fang des schwersten Fisches Pokale ausgelobt worden waren.

Peta hatte zunächst alle erwachsenen Teilnehmer und die beiden Gemeinden angezeigt – wegen Tierquälerei und Verstoß gegen das Landesfischereigesetz. Daraus wurde schließlich ein förmliches Ermittlungsverfahren gegen die Bürgermeister als Repräsentanten der Gemeinden.

Die Ermittlungen hätten den Verdacht der Tierquälerei bestätigt, so der Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow auf Abendblatt-Anfrage. Ein Gutachten der Oberen Fischereibehörde habe dies ergeben. „Nach unserer Einschätzung handelt es sich bei dem Vergehen jedoch nicht um eine Straftat, sondern vielmehr um eine Ordnungswidrigkeit“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Daher habe die Ermittlungsbehörde das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt und den Vorgang an den Kreis Pinneberg als zuständige Ordnungswidrigkeitenbehörde abgegeben, die ein Bußgeld gegen die Beschuldigten verhängen werde.

Kreissprecher Oliver Carstens bestätigte auf Anfrage den Eingang des Verfahrens. Wann der Kreis den Vorgang abschließen werde und wie hoch das Bußgeld ausfallen könnte, könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das Landesfischereigesetz sieht bei Verstößen eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro vor.

Beim Angeltag der beiden Gemeinden wurden die von den Kindern gefangenen Fische nach dem Wiegen zurück in den Angelsee befördert. Für den Fang des schwersten Fisches waren seitens der Gemeinde wie immer Pokale ausgelobt worden. Hier hatte Peta angesetzt und der Veranstaltung einen Wettbewerbscharakter bescheinigt.

„Um Nachwuchs für den Angelsport zu gewinnen, wird Kindern suggeriert, Fische seien gefühlloses Spielzeug. Sie werden mit Pokalen gelockt, um zu lernen, wie man Lebewesen tötet“, hatte Tanja Breining kritisiert, die bei Peta als Fachreferentin für Fische und Meerestiere tätig ist.

Ihr damaliges Argument: Fische seien neugierige, fühlende Wirbeltiere mit individuellen Persönlichkeiten. Sie würden ein komplexes Sozialleben führen, auf vielfältige Weise kommunizieren und auch Freundschaften schließen. Breining sagte: „Könnten Fische ihre Schmerzen durch laute Schreie ausdrücken, würde niemand mehr behaupten, Angeln sei eine Beschäftigung für Kinder.“ Die Tiere seien „unnötigem und längerem Leid“ ausgesetzt gewesen.