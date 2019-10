Quickborn. Bereits im April vorigen Jahres gab die bekannte Wiener Kammersängerin Angelika Kirchschlager ein Konzert in Quickborn. Jetzt ist es dem Kulturverein der Stadt nochmals gelungen, die weltweit gefeierte Mezzosopranistin noch einmal nach Quickborn zu locken. Die Veranstaltung findet dabei in Kooperation mit dem Förderkreis Kirchenmusik St. Marien statt.

Am Freitag 25. Oktober, gastiert die Künstlerin mit einem Reigen geistlicher Lieder unter dem Titel „Orgel-Liederreise“ in der Kirche St. Marien der katholischen Gemeinde, Kurzer Kamp 2. Begleitet wird sie dabei von dem Wiener Organisten Robert Lehrbaumer, mit dem sie dieses Programm schon im Stephansdom in Wien eingespielt hat.

Es umfasst Titel aus den Epochen des Barock bis in die Romantik und Klassik mit bekannten Liedern von J. S. Bach, G. F. Händel, Beethoven bis Franz Schuberts „Ave Maria“, bei denen sie von der Orgel begleitet wird. „Es war nach dem Konzert der Wiener Lieder, dass ich mit ihr sprach und den Wunsch äußerte, sie einmal in dem intimen Raum einer Kirche mit einem Liederabend zu erleben“, so Johannes Schneider, Vorstandsmitglied des Kulturvereins.

Es sei für ihn eine große Überraschung gewesen, dass die Künstlerin sofort zugesagt habe. Sie habe dies mit ihren guten Erinnerungen an das Konzert vom vorigen Jahr begründet. Schneider: „.Es ist für uns als Kulturverein ein unvorstellbares Glück, eine Künstlerin solchen Formats noch einmal nach Quickborn einladen zu können, und wir können nur an alle musikliebenden Menschen unserer Stadt und der Umgebung appellieren, sich dieses sicher einmalige Konzert nicht entgehen zu lassen.“

Seit mehreren Jahren singt die gebürtige Salzburgerin, die 2007 zur damals jüngsten Kammersängerin der Wiener Staatsoper ernannt wurde, in den großen Konzert- und Opernhäusern der Welt. Die Liste der großen Dirigenten, die sie begleiteten, umfasst Namen wie Sir Simon Rattle, Ricardo Muti, James Levine, Kurt Masur und auch den des Chefs der Hamburger Philharmoniker, Ken Nagano. Die Grammy- und vierfache Echo-Preisträgerin widmet sich neben der Oper ganz besonders dem Lied und Konzertgesang.

Der in Wien geborene Robert Lehrbaumer, der in der Kinderzeit Mitglied der Mozart Sängerknaben war, hatte als Neunjähriger seine ersten Klavier-Auftritte. Es folgte eine Konzerttätigkeit als Pianist, Organist und Dirigent mit den Wiener Philharmonikern, den Wiener Symphonikern und dem Mozarteum Orchester Salzburg. In dieser Zeit trat er in fast allen großen Musikstätten der Welt auf.

Orgel-Liederreise: Fr 25.10., 19 Uhr, Kirche St. Marien, Kurzer Kamp 2. 25 Euro Eintritt. Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Buchhandlung Theophil, Am Freibad 4a, oder auch an der Abendkasse.