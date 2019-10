Hetlingen/Wedel. Das Tanzen ist ihre Leidenschaft. Sie brennen für den großen Auftritt. Die Hetlinger Deerns arbeiten an ihrer neuen Show. „Wir wollen das Publikum nicht nur überraschen, sondern auch berühren“, sagt Sabine Plüschau, Mitgründerin der Laientruppe und langjährige Choreografin. Elf Vorstellungen sind im Ernst-Barlach-Saal der gleichnamigen Wedeler Gemeinschaftsschule geplant. Premiere feiert die Show-Tanzgruppe des Hetlinger MTV am 22. November.

16 Tänzerinnen ist die Truppe stark. Sie bieten verschiedene Tanz- und Musikstile. Die wechselnden Kostümen haben die Akteurinnen selbst geschneidert. Unterstützt werden sie bei ihrer neuen Show mit dem Titel „Tanzen ohne viel Zirkus“ von fünf Darstellern sowie 25 Helfern hinter der Bühne. Ihre Auftritte bekommen auch wieder die Tweenies, die Nachwuchstänzerinnen des Hetlinger MTV. In dieser Gruppe wurde bei vielen Deerns die Freude für das Tanzen und die Show geweckt.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine Drei-Generationen-Familie

Mit einer kleinen Geschichte ziehen die Deerns wieder einen Rahmen für ihre Show. Diesmal stehen eine Drei-Generationen-Familie sowie ihre alteingesessene, aber auch ziemlich angestaubte Firma im Mittelpunkt. Nur mit neuen Ideen ist das Familienunternehmen vor dem Ruin zu retten. Die Jüngsten entwickeln nicht nur reichlich Ideen für den Neustart, sondern sprühen auch vor Enthusiasmus und Tatendrang. Die Begeisterung überträgt sich auf die älteren Generationen. Lebensfreude zu spüren, gemeinsam Spaß zu haben wird zum neuen Familienmotto. Und so nimmt die Vorstellung auf der Bühne munter ihren Lauf.

Die Geschichte der Hetlinger Deerns begann vor 35 Jahren. Damals trat eine kleine Damenriege bei einem Gemeindefest in Hetlingen mit einem Jazztanz auf. Die Premiere kam so gut an, dass sie danach bei Hochzeiten und Geburtstagen immer wieder auftreten mussten. Jazztanz, Cancan und Lateinamerikanisches stand am Anfang und spiegelt sich bis heute in den Programmen wider. Die Freude an Musicals kam hinzu. Immer mehr tanzbegeisterte Frauen wollten mitmachen. Die Gruppe wuchs kontinuierlich.

Hetlingerinnen mussten in Wedeler Ernst-Barlach-Schule umziehen

Vor gut einem Vierteljahrhundert entstand die Idee, es einmal mit einem abendfüllenden Programm zu versuchen. Schon die erste Show wurde zu einem fulminanten Erfolg, und die heimische Mehrzweckhalle erwies sich bald als zu klein. Die Hetlingerinnen mussten in die Wedeler Ernst-Barlach-Schule umziehen. Alle zwei Jahre wird eine neue Show einstudiert. Traditionell sind bereits alle Aufführungen vor dem Premierenabend ausverkauft. pö

Show: Fr 22.11., 20 Uhr, Sa 23.11., 14.30 u. 19.30 Uhr, Fr 29.11., 20 Uhr, Sa 30.11., 14.30 u. 19.30 Uhr, So 1.12., 14.30 Uhr, Fr 17.1., 20 Uhr, Sa 18.1., 14.30 u. 19.30 Uhr, So 19.1., 14.30 Uhr, Tinsdaler Weg 44, Erwachsene 18 Euro/Kinder 6 Euro, Vorverkauf: Änne Markmann, 04103/77 76, Hauptstraße 44, Hetlingen, Theaterkasse Moorrege, Wedeler Chaussee 26, Moorrege, Juwelier Bürkle, Bahnhofstraße 52, Feinkost Kleinwort, Hafenstraße 19 (beide Wedel), Apotheke an der Alten Schmiede, Hetlinger Straße 1, Holm