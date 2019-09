Elmshorn. Im Mittelpunkt der zehnten Auflage von „Elmshorn liest“ vom 18. bis 23. November steht das neueste Werk der renommierten Autorin Karen Duve „Fräulein Nettes kurzer Sommer“. Der Ticketverkauf für die teils stark nachgefragten Veranstaltungen hat begonnen. Zum bewährten Programm aus Lesungen, Geschichten und Musik gehören in diesem Jahr auch kulinarische Highlights, Poetry Slam sowie eine Rückschau auf zehn Jahre „Elmshorn liest“ – und natürlich eine Lesung mit der Autorin Karen Duve in der Sparkasse Elmshorn am Sonnabend, 23. November.

Die Schriftstellerin wurde zuletzt 2019 mit dem Carl-Amery-Preis, dem Düsseldorfer Literaturpreis und dem Solothurner Literaturpreis ausgezeichnet. Ihre Romane „Dies ist kein Liebeslied“ (2005) und „Taxi“ (2008) wurden Bestseller und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2011 erfolgte ihr Selbstversuch „Anständig essen“ und 2015 wurde „Taxi“ verfilmt.

Bürgervorsteher Andreas Hahn eröffnet „Elmshorn liest“ am Montag, 18. November, um 20 Uhr in der Buchhandlung Heymann, Damm 4. In Anlehnung an Duves „Anständig essen“ wird Fingerfood serviert. Detlef Niebuhr liest, Jonas Stiefel und Dilara Yurt geben eine Kostprobe ihres Könnens beim Poetry Slam. Musik kommt von Matthias Wichmann und Katharina Kunze-Lawrenz. Der Eintritt kostet 4 Euro.

„Essen wie zu Droste-Hülshoffs Zeiten“ heißt das Motto des kulinarischen Abends gespickt mit Anekdoten von Michael Pinetzki in der Theatergaststätte Elmshorn am Dienstag, 19. November, von 19 Uhr an. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Am Mittwoch, 20. November, von 18 Uhr an wird im Elmshorner Ruder-Club, Wisch 30, aus dem Buch „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ gelesen. Nach der Lesung serviert die Ruderjugend eine herbstliche Suppe. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung (04121/223 66) wird gebeten. Einen Rückblick auf „Zehn Jahre Elmshorn liest“ bieten Christel Storm, Joszi Sorokowski und Beate Winkler am Mittwoch, 20. November, 19.30 Uhr im Torhaus. Sie werden musikalisch begleitet von Matthias Wichmann und Sophia Hühnert. Eintritt: drei Euro.

Dirk Theege präsentiert am Donnerstag, 21. November, in der Stadtbücherei Anekdoten aus seiner Zeit als Taxifahrer und die passende Musik dazu. Jonas Stiefel liest aus dem Buch „Taxi“. „Dies ist kein Liebeslied“ heißt die Lesung mit Silke Cords, Holger Niemann und Matthias Wichmann im Roten Pavillon am Freitag, 22. November. Es werden zudem Songs aus dem Projekt „Elmshorn, Elmshorn“ zu hören sein.

Lesung mit Karen Duve: Sa 23.11., 13 Uhr, Sparkasse Elmshorn, Königstr. 21, fünf Euro, vollständiges Programm unter www.elmshorn-liest.de, Vvk. Buchhandlung Heymann, Damm 4