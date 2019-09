Elmshorn. „Neuer Blick auf Altbekanntes“ heißt die neue Kunstausstellung, die bis Ende Januar in den Räumen der Stadtbücherei Elmshorn zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt Aquarelle denkmalgeschützter Gebäude Elmshorns gezeichnet von Imke Stotz. Ihre farbintensiven, schwungvollen Zeichnungen stehen im Kontrast zu den geradlinigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen des freien Fotografen Eike Schnurrbusch (27) aus Kummerfeld, dessen besonderes Interesse der Architekturfotografie gilt. Texte von Mitgliedern des Kuratoriums der Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen in Elmshorn komplettieren die Duos.

Illustratorin Imke Stotz.

Foto: Imke Stotz

„Die Serie habe ich im vergangenen Jahr schon in Pinneberg begonnen und möchte sie im nächsten Jahr in Uetersen fortsetzen“, sagt Imke Stotz, die im Rathaus Elmshorn halbtags als Architektin im Amt für Stadtentwicklung arbeitet. In der Serie „Neuer Blick auf Altbekanntes“ geht es der Künstlerin darum, den Blick auf hauptsächlich denkmalgeschützte Gebäude zu richten.

Seit 2006 arbeitet Imke Stotz freiberuflich als Illustratorin für Werbeagenturen und Verlage. Ihre Handschrift: Farben mit Leuchtkraft. Inspiriert haben sie der New Yorker Pop-Art-Künstler James Rizzi, aber auch Comics. „Dass ich mich hier in Elmshorn mit der Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmalen zusammen tun konnte, war aus meiner Sicht perfekt“, sagt die 50-Jährige, die in Borstel-Hohenraden lebt. „Wir haben ja die gleichen Ziele – den Erhalt schützenswerter Bauwerke in der Region.“

Zeichnungen zu Alliterationen, bunte Krähen und mehr

Die Bauwerke seien das Gesicht einer Stadt. Sie prägen einen Ort und geben ihm etwas Individuelles. „Wenn wir von interessanten Orten sprechen, spielt meistens auch die Architektur dabei eine wichtige Rolle. Und trotzdem vergessen wir manchmal, dass es auch bei uns vor Ort kleine Perlen gibt. Wir laufen daran vorbei und erkennen ihren Wert gar nicht. Genau darum geht es auch in meiner Serie: Guck doch mal hin, was es hier Schönes, Schützenswertes und Besonderes gibt.“

Fotograf Eike Schnurrbusch.

Foto: Imke Stotz

Ergänzt wird die Serie durch die Reihe „Natur in der Stadt“, die ihr persönliches Anliegen ist. Auch die Krähen, die manchem Elmshorner zur Plage geworden sind, denen sie aber durchaus Sympathien entgegenbringt, hat sie verewigt. Im Internet fand sie sogenannte Taubenschrecke – Krähen aus Plastik – die sie mit einer Kollegin farbig gestaltete.

Einige Zeichnungen zu Alliterationen von Christel Parusel sind auch Teil der Ausstellung, genauso wie weitere persönliche Arbeiten. Vor einigen Jahren hat Imke Stotz auch Bücher illustriert, hauptsächlich zum Thema Rechtschreibung und Lesen. „Als Frau Parusel dann mit ihren Alliterationen auf mich zukam, war ich eigentlich gerade in einer ganzanderen Richtung unterwegs. Aber sie war beharrlich und zum Schluss ist zu jedem Buchstaben des Alphabets ein kleiner Vers entstanden, den ich bebildert habe“, sagt die zweifache Mutter.

Ihre farbenfrohen Motive druckt sie auch auf Stifte, Magnete, Becher, Taschen, Postkarten und Handtücher. „Nach Fehldrucken, schlechtem Material und zahlreichen Probestücken habe ich jetzt eine spanische Firma gefunden, die das ganz gut rüberbringt, was ich entwerfe“, sagt die kreative Rathaus-Mitarbeiterin.

In der Ausstellung sind neben Drucken auch einige Originale zu sehen, die Stotz zum Verkauf anbietet.

Ausstellung: bis Anfang Januar, Stadtbücherei Elmshorn, Königstraße 56, Öffnungszeiten Mo, Mi bis Fr 10 – 18 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr, freier Eintritt