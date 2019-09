Schenefeld. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH), die auch über große Busbetriebshöfe in Schenefeld und Quickborn verfügen, werden künftig von einer Doppelspitze geleitet. Nora Wolters (44) übernimmt zum 1. November 2019 die Position der Geschäftsführerin für den kaufmännischen Bereich. Mit Toralf Müller, der die technischen und betrieblichen Bereiche verantwortet, bildet sie das neue Führungsduo.

Nora Wolters ist studierte Bankbetriebswirtin und Master of Business Administration. Sie war seit Juli 2017 in leitender Funktion bei der Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB) in Wernigerode tätig und verantwortete dort unter anderem die Restrukturierung und Reorganisation des Unternehmens. Zuvor war sie als Chief Financial Officer im Corporate Finance in Frankfurt sowie in verschiedenen Funktionen bei namhaften Banken gefordert.

Mit ihr steht erstmals in der mehr als 100-jährigen Geschichte eine Frau an der Spitze der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein. Das würdigt auch ihr Partner in der Geschäftsführung: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meiner neuen Kollegin. Bei all den Themen in den nächsten Jahren ist es gut, das Unternehmen zu zweit zu führen.“ Müller kümmert sich künftig um den Übergang von einer dieselbetriebenen Flotte hin zu einem lokal emissionsfreien Betrieb.