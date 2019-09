Halstenbek. Er hat sie alle verzaubert. Die Fußball-Profimannschaft des HSV ebenso wie Oliver Pocher, Carlo von Tiedemann oder Michael Wendler. Die Rede ist von Kevin Köneke. Der 26-Jährige aus Halstenbek hat vor fünf Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht und tourt als Zauberkünstler und Entertainer durch die Republik.

Angefangen hat alles auf dem Schulhof der (mittlerweile längst abgerissenen) Realschule in Halstenbek. „Ich habe meine Mitschüler mit Kartentricks unterhalten“, erinnert sich Köneke. In seiner Freizeit habe er sich dann immer intensiver mit Zauberei befasst und erste kleine Auftritte gehabt. „Nach der Schule wollte ich dann aber erst einmal ein sicheres Standbein haben“. Kevin Köneke machte eine Ausbildung zum Physiotherapeuten und arbeitete auch in dem Beruf. Parallel jedoch trat er weiter als Zauberer auf. „Das war so ein schleichender Übergang.“

Magier Kevin Köneke mit dem HSV 2018.

Foto: Kevin Köneke

Einer, der diesen Übergang mitbegleitet hat, war Vater Rainer Köneke. Der 59-Jährige war selbstständig im Vertrieb tätig, bis er umsattelte und nun Manager seines Sprösslings ist. „Unser Sohn ist jetzt mein Produkt.“ Gemeinsam entwickelten Vater und Sohn eine Idee weiter, die dem Junior vor einiger Zeit gekommen war. „Es gibt Krimi-Dinner oder Musical-Dinner, aber kein Magic Dinner. Das habe ich als Marktlücke gesehen.“ Dank der Könekes ist dieses Produkt nun seit einigen Jahren auf dem Markt.

Den HSV leider nicht in die erste Liga gezaubert

Am Anfang sei es nicht einfach gewesen, geeignete Restaurants als Kooperationspartner zu gewinnen, erzählt Rainer Köneke. Inzwischen sei dies zum Glück anders. „Das hat sich rumgesprochen, mittlerweile kommen die Restaurants auf uns zu.“

Das Konzept: Es gibt ein Menü mit mehreren Gängen – und dazwischen drei Auftritte des Halstenbeker Zauberers. „Ich biete eine Art Comedy-Zaubererei. Die Gäste sollen staunen, lachen und Spaß haben, mir ist die Interaktion mit dem Publikum sehr wichtig“, sagt Kevin Köneke. Regelmäßig holt er sich Gäste auf die Bühne, um sich bei den Tricks assistieren zu lassen. Geboten werden alle Klassiker der Zauberei. „Ich lasse mich fesseln und befreie mich dann selbst, ich lasse brennende Zigaretten verschwinden und verwandele eine Fanta- in eine Cola-Flasche.“

Magier Kevin Köneke mit Oliver Pocher.

Foto: Kevin Köneke

Sein ganzes Repertoire ist natürlich noch viel umfangreicher. Er lässt Tische schweben, Seile verschwinden oder macht das Publikum reicher, indem er einen Zehn-Euro-Schein in einen Zwanziger verwandelt. „Manchmal lasse ich mich durch Filme oder auch durch andere Künstler inspirieren, manche Tricks kann man auch kaufen.“

Üben, üben, üben ist ganz wichtig

Doch egal, wie der 26-Jährige zu seinen Darbietungen kommt, eines ist unerlässlich. „Das erfordert viel Übung, gerade wenn ich neue Sachen in das Programm aufnehme.“ Er tausche mehrere Tricks pro Jahr aus, damit es nicht langweilig werde. Aber letztlich gelte: „Wenn ich weiß, wie es geht, dann ist es einfach. Und je öfter ich das mache, desto routinierter bin ich.“

Keine Routine für den 26-Jährigen ist, wenn er in Funk und Fernsehen auftreten darf. Diverse solcher Auftritte hat er in den vergangenen Jahren hinter sich – „und ich durfte schon diverse Prominente verzaubern, das ist natürlich jedes Mal ein Highlight“. Voriges Jahr durfte der Halstenbeker seine Künste auch bei der Weihnachtsfeier der HSV-Profimannschaft zeigen. Für den glühenden Fan der Rothosen etwas ganz Besonderes. „Aber geholfen hat es auch nicht, schließlich sind sie nicht wieder in die erste Liga aufgestiegen.“

Kevin Köneke indes gehört inzwischen zur ersten Liga der Zauberkünstler. Mit Prominenten hat er es trotzdem eher selten zu tun. Er zaubert außer beim Magic Dinner auch auf Familien-, Geburtstags-, Firmen- oder Weihnachtsfeiern – und träumt von einem Auftritt vor richtig großem Publikum. „Einmal die Barclay Card-Arena zu füllen oder eine eigene Fernsehshow zu haben, das würde ich mir für die Zukunft wünschen.“

Wer den Halstenbeker Zauberkünstler und Entertainer einmal live erleben möchte, kann dies am Sonnabend, 5. Oktober, bei einem Magic Dinner im Hotel Drei Kronen in Elmshorn tun. Inklusive Essen kostet der Abend, der um 19 Uhr beginnt, 59,90 Euro. Tickets gibt es direkt im Restaurant oder, zuzüglich Vorverkaufsgebühr, bei Eventim.