Pinneberger voller Vorfreude auf die Westumgehung

Pinneberg. Ein langer Weg war es, bis die Westumgehung gebaut wurde. Ein Weg, den ein paar Pinneberger äußerst tatkräftig begleitet haben. An vorderster Front: der frühere Polizeibeamte Uwe Kleinig (66) und der ehemalige Vertriebsleiter Kurt Zach (70). Sie haben vor gut neun Jahren die Arbeit aufgenommen, nachdem der Gründer der Bürgerinitiative „Westumgehung – jetzt!“, Bernd Stachowski, sich daraus langsam zurückgezogen hatte (wir berichteten). Demnächst ist aber auch für Kleinig und Zach endgültig Schluss.

Denn Pinnebergs neue Straße wird am morgigen Sonnabend feierlich eingeweiht. Die beiden Männer, die ihr den Weg mit freikämpften, haben damit ihre Mission erfüllt. Deshalb werden sie im offiziellen Eröffnungscorso mitfahren, ihr Auto wird rundum mit der Aufschrift „Westumgehung: geschafft!“ beklebt sein. Und sie werden glücklich sein an diesem Tag. Glücklich, weil es nun endlich ruhiger wird in der Stadt. Und weil sie ihren Teil dazu beigetragen haben.

Als Edeka das Fleischwerk schließt, werden sie aktiv

Anfang des Jahres 2011 werden die beiden Männer, die seit 40 Jahren befreundet sind, Vorstände des Vereins „Westumgehung – jetzt!“. Aber es ist nicht erst 2010, dass sie über eine sinnvollere Verkehrsführung nachdenken, die den Gewerbeverkehr aus der Innenstadt heraushält und der regionalen Wirtschaft zugute kommt.

Initialzündung ist bei Zach und Kleinig der Tag im Jahre 2004, an dem Edeka die Erweiterungspläne für sein Waldenauer Fleischwerk an der Müssentwiete begräbt, um es in Zarrentin zu bauen. Bedingung für die Erweiterung ist der Bau der Westumgehung gewesen, der aber einfach nicht zustande kommt. Auch gegen das Werk gibt es massiven Widerstand. Der Stadt gehen Gewerbesteuern im sechsstelliger Höhe durch die Lappen, mehr als 100 Arbeitsplätze fallen seinerzeit weg.

Damals denkt Uwe Kleinig: „Jetzt reicht’s“. Ihm reicht es, dass sich so wenig bewegt in Pinneberg, dass Anwohnerinitiativen und Prozesse führende Gegenparteien wie „Wohnwert Pinneberg Nord“ Front machen können gegen das Fleischwerk und eine in seinen Augen so wichtige Verkehrsader. Und dass die Steuereinnahmen am Ende woanders landen.

Seitdem haben Kleinig und Zach, die damals noch im Beruf stehen, das Thema intensiv verfolgt. „Wir sind dann aktiv geworden, weil es kein anderer gemacht hat“, erinnert sich Kleinig. „Wir haben damals gedacht, wir müssen den bürgerlichen Widerstand gegen die Westumgehung klein halten.“ Persönlich sind sie nicht so sehr betroffen, weil sie an keiner der Hauptverkehrsstraßen wohnen. Den Verkehrslärm von der Elmshorner Straße hören sie trotzdem.

Der Zufall will es, dass sechs Jahre später drei Herren auf die beiden zukommen: Bernd Stachowski, Gerhard Appelbaum und Dieter Göllner. Die drei Gründer der Bürgerinitiative „Westumgehung - jetzt!“ beginnen, die Pinneberger für ihr Vorhaben zu gewinnen. Also auch Zach und Kleinig. Das gemeinsame Ziel: „Wir wollen den gesamten Verkehr aus dem Pinneberger Zentrum raushalten, der da gar nicht hin will.“

Der Verein wird gegründet, und Anfang 2011 legen Zach und Kleinig als frisch gebackene Vereinsvorstände los. Gemeinsam mit bis zu 32 weiteren Mitstreitern sammeln sie in kurzer Zeit 7500 Unterschriften. Von da an sind sie in den Sitzungen des Stadtentwicklungsausschusses präsent, stellen regelmäßig Fragen und zeigen auf diese Weise öffentlich, dass sie stets ein Auge auf alles haben. Im Hintergrund recherchieren sie, und manches Mal sind sie besser informiert als alle anderen.

Im November 2011 hängen sie Laufplakate an die Elmshorner Straße. Auf jedem Plakat steht ein einziges Wort. Zusammengesetzt ist darauf zu lesen: „Hier wäre es entspannter mit der Westumgehung“. Logisch hat das Spaß gemacht, sagen die beiden.

Im April 2012 weist das Verwaltungsgericht Schleswig alle eingereichten Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss ab. Im Saal des Gerichts, das an diesem Tag von neun Uhr morgens bis acht Uhr abends tagt, sitzen Kurt Zach, Uwe Kleinig und ein gutes Dutzend Mitstreiter des Vereins „Pinneberger Westumgehung - jetzt!“. Noch in derselben Nacht fällt die Entscheidung, die Leute vom Verein erfahren mit als Erste vom Richterspruch. Der Meilenstein ist geschafft.

Kleinig hat den ganzen Bau fotografisch dokumentiert

Der Bau kann beginnen, gefördert zu 75 Prozent vom Land. Nun bombardieren die beiden Westumgehungs-Aktivisten die damalige Bürgermeisterin Kristin Alheit mit Fragen. „Daraufhin bat sie uns zum normenverdeutlichenden Gespräch“, erzählt Zach grinsend. Ihre Fragen haben sie nämlich zu kurzfristig geschickt.

Das Ergebnis der Unterredung kann sich aber sehen lassen: Sie bekommen die Zusage einer monatlichen Unterrichtung. Beide führen im Laufe der Bauvorbereitungen und der Bauarbeiten immer wieder im Hintergrund Gespräche. Mit ansässigen Firmen, die den Verkehrslärm fürchten. Mit Anwohnern, Verwaltung und Politikern.

Sie gehen auf Empfänge und hören ermutigende Worte: „Mensch, gut dass es euch gibt“, sagen die Leute. Kleinig beschließt, die Baufortschritte fotografisch und mittels veröffentlichter Presseartikel zu dokumentieren und auf der Website Pinneberger-Westumgehung-jetzt zu veröffentlichen. Der Lohn: bis zu 1800 Klicks pro Monat.

Demnächst ist ihre Arbeit abgeschlossen, was sie aber nicht schlimm finden. Zach ist gerade in den Pinneberger Seniorenbeirat gewählt worden (siehe Seite 3), Kleinig ist mit seiner ehrenamtlichen Arbeit beim Weißen Ring mit zehn bis 15 Wochenstunden bestens ausgelastet. „Ich will Herr über meine Zeit bleiben“, sagt er. Und hin und wieder über die Westumgehung fahren, wenn er mal in die Richtung muss.