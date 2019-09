Quickborn. Zu welchen unvorhergesehenen Verwicklungen und schweren familiären Problemen es führen kann, wenn sich Mann und Frau nicht an ihre stereotypischen Geschlechterrollen halten, zeigt das neue Stück der Quickborner Speeldeel. Es feiert am Sonnabend, 28. September, Premiere.

So führt die Amateur-Theatergruppe erstmals seit 1983 wieder die plattdeutsche Komödie „Mannslüüd sünd ok blots Minschen“ auf, die Tilly Hütter und Konrad Hansen in drei Akten geschrieben haben. Premiere hat dabei auch Nicole Bastein. Die Darstellerin der Quickborner Speeldeel gibt ihr Regiedebüt.

„Wir räumen in unserem Herbststück mit allerhand Klischees und Schubladendenken auf“, kündigt die Regisseurin an. Die Zuschauer könnten sich auf einen unterhaltsamen Theaterabend freuen, verspricht sie. Allein die Proben hätten ihr und den sechs Schauspielern viel Spaß gemacht.

Ein Mann, der gern stickt? Ist peinlich, findet seine Frau

Im Mittelpunkt des Lustspiels steht Heinrich Dethlefsen (gespielt von Horst Grapp) und sein ungewöhnliches Hobby: Der Mann stickt gerne, was seine Frau Hedwig (Christa Fenzl) höchst peinlich ist. Denn für die leidenschaftliche Hausfrau steht fest: Frauen sind häuslich, kochen gern und beschäftigen sich am liebsten mit Handarbeiten. Männer dagegen mögen keine Hausarbeit, sind in der Küche faul und laufen mit Vorliebe in schmutzigen Gummistiefeln über den sauberen Wohnzimmerteppich, erklärt Regisseurin Bastein die vorfeministische Grundhaltung ihrer Protagonistin.

Darum versucht Ehefrau Hedwig die Vorlieben ihres Mannes vor der Öffentlichkeit zu verbergen und gibt sich jedem gegenüber, der sie darauf anspricht, als die Stickkünstlerin in ihrem Hause aus. Doch dann wird es plötzlich kompliziert, als Ehemann Heinrich bei einem Preisausschreiben mit seinen Stickereien gewinnt, die ja eigentlich seine Frau angefertigt haben soll. Wie Ehefrau Hedwig nun Reporterin Almuth Bommert (Mirella Maaß), die den Preis überreichen soll, hinters Licht zu führen versucht, führe zu turbulenten und amüsanten Verwicklungen und werde die Zuschauer begeistern, ist Regisseurin Nicole Bastein überzeugt.

Theaterstück der Quickborner Speeldeel: „Mannslüüd sünd ok blots Minschen“, Premiere am Sonnabend, 28. September, sowie Aufführungen am 4. und 5. Oktober (alle um 20 Uhr im Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7). Die Vorstellung am Sonntag, 29. September, beginnt um 16 Uhr. Karten für neun Euro gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Buchhandlung Theophil am Freibad 4 A und an der Abendkasse.