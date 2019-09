Kreis Pinneberg. Mit mehr als 250 Veranstaltungen in 122 Denkmalen an 58 Orten lädt die Metropolregion Hamburg zum fünften Mal zu den „Tagen der Industriekultur“. Hafenanlagen, Schleusen und Schiffe, Leucht- und Wassertürme, Brücken und Mühlen, Fabriken und Kraftwerke können an diesem Wochenende, 28. und 29. September, besucht werden – auch im Kreis Pinneberg.

Das Motorschiff „Klostersande“, das ehemalige Flaggschiff der Köllnflockenwerke, verkehrte bis ins Jahr 2000 vor allem zwischen Elmshorn und Hamburg. Heute liegt es am Nordufer in Elmshorn und wurde vom Förderverein restauriert und zu einer Kulturstätte umfunktioniert. Die Vereinsmitglieder bieten am Sonntag zwischen 10 bis 17 Uhr Führungen sowie Kaffee und Kuchen an.

Das Industriemuseum Elmshorn präsentiert Industrialisierung als Geschichte von Arbeit und Alltag aus der Perspektive der Menschen. Auf einem Rundgang durch den Hafen am Sonnabend 15 bis 17 Uhr erleben Teilnehmer mit dem Wäger eine Zeitreise. Treffpunkt für die Führung ist das Museum, Catharinenstraße 1. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Am Sonntag hat das Konrad-Struve-Haus der Ortsgeschichte eine Familienführung im Programm, die sich um die „Flora“ dreht. Von 1817 bis 1872 fuhren Elmshorner Walfangschiffe in die Arktis, um Wale und Robben zu fangen. An das Schiff „Flora“ erinnert das Elmshorner Stadtwappen. Im Museum werden Exponate zur „Grönlandfahrt“ gezeigt. Im Anschluss wird ein Kurzfilm über den Elmshorner Walfang in der Dauerausstellung des Konrad-Struve-Hauses, Bismarckstraße 1, präsentiert (ca. 20 Minuten). Die Führung beginnt um 15 Uhr und kostet 6, für Kinder 2 Euro.

Die „Gloria“, die ihren Heimathafen in Elmshorn hat, ist mit ihrer kurzen Form typisch für die Ewer auf der Lühe im Alten Land: Damit konnten sie im schmalen Oberlauf des Flusses noch gedreht werden. Am Hafen in Glückstadt werden auf der „Gloria“ am Sonnabend um 10.45 Uhr Begleitfahrten unter Segeln bei der Regatta „Freunde des Gaffelriggs“ angeboten. Kosten: 42 Euro. Eine Motortour mit dem Ewer „Gloria“ über die Glückstädter Nebenelbe, die Elbe und die Pagensander Nebenelbe in die Krückau ist Sonntag, 15 bis 17.30 Uhr möglich. Kosten: 25 Euro.

Das Möller-Technicon, Rosengarten 10, ist die Techniksammlung des Stadtmuseums Wedel. Besucher können sich am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr über die Fabriken von AEG und Telefunken sowie den Optischen Werken J.D. Möller informieren. An einem Touchscreen können die geschichtlichen Entwicklungen interaktiv abgerufen werden. Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos.

Das vollständige Programm ist unter www.tagederindustriekultur.de abrufbar.