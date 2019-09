Elmshorn. Eine Dampfmaschine kann man auf verschiedene Arten beschreiben. Vier Varianten bietet der neue Audioguide des Industriemuseums Elmshorn an. Besucher mit eingeschränkten Deutschkenntnissen oder Menschen mit Lernschwierigkeiten erfahren in einfacher Sprache Spannendes über die Vergangenheit. Das klingt so:

„So klingt diese Maschine in Betrieb. Es ist eine Dampfmaschine. Die erste Dampfmaschine wurde vor über 200 Jahren erfunden. Vor dieser Zeit arbeiteten die Menschen in der Landwirtschaft oder als Handwerker. Dampfmaschinen veränderten die Arbeit. Mit ihrer Hilfe konnten mehr Waren in kurzer Zeit hergestellt werden. Deshalb standen Dampfmaschinen in fast jeder Fabrik.“

In der audio-deskriptiven Variante wird die Dampfmaschine nicht nur inhaltlich vorgestellt, sondern für diejenigen mit Seheinschränkung auch äußerlich beschrieben:

„So klingt diese Maschine in Betrieb. Wir befinden uns quasi im Maschinenraum des Museums, und vor Ihnen steht so ein Koloss aus Stahl. Eine riesige Dampfmaschine, hergestellt von der Firma Borsig. Sie ist fast drei Meter hoch und fast 15 Tonnen schwer. Eine Konstruktion aus unzähligen dicken und dünnen Rohren, radförmigen Ventilen und länglichen Zylindern.“

Dank einer Förderung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie dem Förderverein des Industriemuseums Elmshorn können Besucher nun mit einem inklusiven Audioguide die Ausstellung des Museums erkunden. Die mobilen Geräte versorgen die Museumsbesucher mit Informationen zu ausgewählten Objekten der Sammlung – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum barrierefreien Museum. Die für den Audioguide eingesprochenen Führungen durch das Elmshorner Industriemuseum sind nicht nur informativ, sondern erleichtern Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder Lernschwierigkeiten den Rundgang durch das Haus.

Gegen Pfand können die Geräte beim Museumsservice kostenlos ausgeliehen werden. Die Besucher wählen dann aus, wie sie das Museum entdecken möchten. Zum Beispiel mit Ben und seiner Oma Elke, die sich auf die Spurensuche ihrer Verwandten Frieda begeben, die vor 100 Jahren in Elmshorn lebte.

Ben: „Wow! Eine riesige alte Maschine.“ Oma Elke: „Eine Dampfmaschine. Dampfmaschinen wurden vor ungefähr 200 Jahren in England erfunden. Später standen sie in fast jeder Fabrik. Sie verwandeln Wärme in Bewegung.“ Ben: „Mhmh. Weil es ja früher noch gar keinen Strom gab.“ Oma Elke: „Super! Mit Feuer und Wasser erzeugte man Wasserdampf.“

Dirk Moritz, Monika Dormann (v. l., Vorsitzende des Fördervereins), Claudia Sieg, Katharina Steinebach und Bärbel Böhnke testen die Geräte im Industriemuseum.

Foto: Industriemuseum Elmshorn

„Die Hörführung macht das Museum für ganz neue Gruppen interessant“, sagt Stadtrat Dirk Moritz, der den neuen Audioguide bei der offiziellen Vorstellung im Museum bereits getestet hat. Egal, für welche Führung sich die Museumsgäste entscheiden – alle laufen bei ihrem Rundgang durch das Museum dieselben Objekte an. Gekennzeichnet sind die Hörführungen durch Stahlblechplatten, auf denen die jeweilige Nummer der zu wählenden Station in taktiler und Brailleschrift angebracht ist. Hinter der Nummer zwei verbirgt sich die Dampfmaschine. Die Variante vier für Erwachsene beginnt wie folgt:

„Dass die Fabriken des Industriezeitalters überhaupt entstehen konnten, verdanken wir dieser Erfindung aus dem 18 Jahrhundert, der Dampfmaschine. Sie war der Motor der Industrialisierung. Mit ihr hielt eine große Kraftquelle Einzug in die Produktion. Ohne sie standen alle Maschinen still. Ab 1781 wurden Dampfmaschinen in breitem Umfang in Deutschland aufgestellt.“

„Mit unserem kleinen Team haben wir neben dem Alltagsgeschäft leider kaum Zeit und Geld, um Projekte wie dieses zu bewältigen. Darum freue ich mich besonders über die Unterstützung des Fördervereins und des Ministeriums sowie über das Engagement meiner damaligen Volontärin Katharina Steinebach, die den Förderantrag gestellt und die Erstellung der Audioguides betreut hat“, sagt Museumschefin Bärbel Böhnke. „Nun fehlt nur noch ein taktiles Bodenleitsystem für erblindete Menschen“, ergänzt Claudia Sieg, Referentin für Museumsangelegenheiten des Landes, augenzwinkernd.

Insgesamt haben die Inklusionsmaßnahmen 26.697 Euro gekostet. Das Ministerium stellte hiervon 19.971 Euro für die Audioguides zur Verfügung. Mit 7326 Euro beteiligte sich der Förderverein an dem Projekt, indem er die Finanzierung der überarbeiteten Beschilderung übernahm. Durch einen höheren Kontrast, vereinfachte Darstellungen und eines taktilen Drucks können sie auch von Besuchenden mit Einschränkungen genutzt werden.

Auch bauliche Neuerungen, wie die beleuchtete Treppenstufe im Erdgeschoss, sollen künftig den Museumsbesuch für Menschen mit Sehbeeinträchtigung erleichtern.