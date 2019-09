Pinneberg. Nach einem brutalen Raubüberfall im Pinneberger Stadtwald Fahlt hat die Polizei die drei mutmaßlichen Täter festnehmen können. Es handelt sich um einen 15-jährigen aus Tornesch, der als Haupttäter gilt, sowie um seine 15 und 16 Jahre alten Begleiter.

Das Trio soll sich am Mittwoch gegen 19 Uhr im Fahlt befunden und dort einem 20-Jährigen aufgelauert haben. Der spazierte durch den Stadtwald in Richtung des Krankenhauses der Kreisstadt, als er plötzlich von hinten niedergeschlagen und gewaltsam um Geld sowie Mobiltelefon erleichtert wurde. Im Anschluss flüchteten die Täter.

Das Opfer wandte sich kurze Zeit später an einen Passanten und rief von dessen Handy die Polizei. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen in der Umgebung ein. An der Straße Rehmen trafen sie auf die drei Jugendlichen, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Bei einer Durchsuchung wurde das erbeutete Smartphone bei dem 15-jährigen Haupttäter entdeckt. Er ist polizeibekannt und kam Donnerstag vor den Haftrichter.