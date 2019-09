Rellingen. Keine fünf Minuten sind vergangen, Bürgermeister Marc Trampe hat gerade sein Eingangsstatement begonnen, da wird er das erste Mal durch laute Buh-Ruf unterbrochen. In der dann folgenden, mehr als dreistündigen Diskussion soll sich dies regelmäßig wiederholen. Redner werden durch Protestrufe gestört. In einer emotional aufgeladenen Atmosphäre ist in der Sporthalle der Caspar-Voght-Schule über die Ausweisung eines Gewerbegebietes im Bereich Kellerstraße und Hermann-Löns-Weg gestritten worden. Ein Online-Möbelhändler will dort ein Lager errichten. 700 Bürger sind zu der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der Ausweisung eines Bebauungsplanes gekommen. Weit in der Mehrheit sind die Gegner des Projekts, aber auch einige Befürworter melden sich zu Wort. Vor vier Wochen musste eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema im Rathaus wegen Überfüllung abgebrochen werden (wir berichteten).

Der Bürgermeister betont, dass nicht er, sondern die Politiker die Entscheider über die Ausweisung neuer Gewerbegebiete sind. Er bietet allen Bürgern an, ins Rathaus zu kommen und sich über das Projekt informieren zu lassen. Trampe macht sich gleichzeitig aber auch für die bisherige Politik stark, kontinuierlich neue Gewerbegebiete auszuweisen und dabei zu versuchen, die dörfliche Struktur Rellingens zu erhalten. Er betont angesichts der notwendigen hohen Investitionen in Schulen, Kindergärten und Feuerwehr die Bedeutung der Gewerbesteuer für die Finanzen der Kommune.

Die Gemeinde hat zu der Veranstaltung ein zehnseitiges Informationspapier vorbereitet, das jeder Besucher der Veranstaltung auf seinem Platz findet. Anne Nachtmann vom Rellinger Büro dn.stadtplanung stellt den Entwurf vor: Das Gewerbegebiet ist 5,16 Hektar groß. Vier Hallen plus ein möglicher Erweiterungsbau sind geplant, die zwischen 3280 und 7650 Quadratmeter groß sind. Es darf bis zu einer Höhe von 13 Metern gebaut werden. Zu- und abfließender Verkehr erfolgt in nördlicher Richtung, also in Richtung des Sportplatzgeländes Egenbüttel. Auf zwei Seiten, in westlicher und östlicher Richtung, grenzen etwa ein Dutzend Einfamilienhäuser sowie eine Kita an das potenzielle Gewerbegebiet. An einer Seite sind die Wohnhäuser 50 Meter von den Gewerbegebäuden entfernt, auf der anderen Seite 13 Meter.

2016 habe der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss für das ehemalige Baumschulgelände gefasst, sagt Anne Nachtmann. Vorher hatte die Landesplanung in Kiel die grundsätzliche Eignung der Fläche für die Ausweisung eines Gewerbegebietes festgestellt. Danach fand der Besitzer der Flächen in dem Online-Händler einen Interessenten. Er habe Lager an mehreren Standorten im Kreis Pinneberg, unter anderem in Pinneberg-Waldenau, ergänzt Nicolas Riess, Geschäftsführer von Riess-Ambiente. Am Standort in Rellingen sollen die Lager zusammengefasst werden.

Abiturient Neil Lange von der Bürgerinitiative gibt ein Fernsehinterview.

Foto: Thomas Pöhlsen

Als „Irrsinn“ wird das Projekt von einem Bürger kritisiert, ein anderer spricht davon, dass dort ein „Horrorgelände“ entstehe. Die Lärmbelastung wird kritisiert. Die ohnehin schwierige Verkehrssituation werde sich verschärfen. Es sei mit mehr Unfällen zu rechnen. Kritisch sehen mehrere Redner, dass in unmittelbarer Nähe eines Kindergartens Lagerhallen gebaut werden. „Die Kinder sind doch unsere Zukunft“, sagt eine Rednerin. „Wir werden umzingelt von Gewerbe“, setzt ein Bürger die Ausweisung des Gewerbegebietes in einen größeren Zusammenhang. Ein anderer spricht den Geschäftsführer des familiengeführten Unternehmens direkt an: „Herr Riess, wir wollen Sie hier nicht.“ Andere betrachten dies differenzierter, sehen den Standort als unpassend an, wollen aber das Handelsunternehmen nicht auf dieser, sondern auf einer anderen Fläche in Rellingen ansiedeln. Als ein Bürger von einem Logistikzentrum spricht, das geschaffen werden solle, entgegnete ihm der potenzielle Bauherr: „Logistikzentren, die haben 3000 bis 5000 Verkehrsbewegungen pro Tag. Bei mir sind die Verkehrsbewegungen auf 110 täglich begrenzt, und da sind auch schon die Sprinter ab 3,5 Tonnen dabei.“ Er haben mehrere Angebote gehabt, hätte auch nach Buchholz gehen können. Dafür gibt es Applaus von einigen Zuhörern. Weil viele seiner 150 Mitarbeiter in der Region leben, wolle er jedoch im Kreis bleiben. Und als ein Bürger mutmaßt, dass in dem Lager im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet werden würde, entgegnet der Online-Möbelhaus-Chef: „Wir arbeiten bis 22 Uhr, dann ist Schluss.“

Mehrere jugendliche Redner bringen ihre Ablehnung mit den Klimaschutzzielen der Friday-for-future-Bewegung in Verbindung. Gleich mehrfach wird gefordert, einen Park oder eine Grünfläche aus dem umstrittenen Areal zu machen. Einige Redner sprechen sich dafür aus, dort günstigen Wohnraum zu schaffen, bevorzugt für junge Familien. Neil Lange von der Bürgerinitiative „Kein Gewerbegebiet am Hermann-Löns-Weg“ fordert von den Rellinger Politikern, das Projekt zu stoppen und an anderer Stelle in der Kommune eine Fläche für den Investor zu finden. Ein Rellinger kommentiert die Rede des BI-Sprechers: „Das ist unser neuer Bürgermeister.“