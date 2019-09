Kreis Pinneberg. Adolf-Grimme-Preis, Deutscher und Bayerischer Fernsehpreis und jetzt der Drostei-Preis. Die diesjährige Gewinnerin des Kreiskulturpreises hat als Schauspielerin hierzulande schon viele Auszeichnungen erhalten. Nun wird Anneke Kim Sarnau (47), die in Sparrieshoop aufgewachsen und in Elmshorn zur Schule gegangen ist, mit dem mit 5000 Euro dotierten Drostei-Preis geehrt. Den Förderpreis mit 2500 Euro bekommt der 30 Jahre junge Violinist Pascal Stierl aus Halstenbek. Die Preisverleihung ist am Sonntag, 3. November, in der Landdrostei in Pinneberg.

Kerstin Seyfert geriet ins Schwärmen: „Ich bin ein absoluter Fan von Anneke Kim Sarnau und ihrer Schauspielkunst“, sagte die Vorsitzende des Kreiskulturausschusses. „Sie steht für mich in einer Linie mit Hannelore Elsner und Iris Berben.“ Dass die gebürtige Sparrieshooperin bei dem seit 1981 verliehenen Kreiskulturpreis erst jetzt berücksichtigt worden ist, sei geradezu ein Wunder. „Aber sie war bislang noch nicht vorgeschlagen worden.“

Sarnau habe die Lust am Schauspiel durch ihren damaligen Theater-AG-Lehrer der Bismarckschule in Elmshorn entdeckt, stellte Drostei-Leiterin Stefanie Fricke als Vorsitzende der Preis-Jury fest. Ihre Schauspiel-Karriere habe sie ab 1996 am Wiener Burgtheater gestartet und später am Schauspielhaus in Hamburg verfeinert. Heute wird Sarnau den meisten Fernsehzuschauern insbesondere durch ihre Rolle als Ermittlerin König im „Polizeiruf 110“ an der Seite von Charly Hübner bekannt sein. Die beiden Grimme-Preise erhielt sie für die Fernsehfilme „Ende der Saison“ 2002 und „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ 2003.

Mit dem Kreis Pinneberg verbindet die Schauspielerin, die heute in Berlin lebt, ihr Elternhaus in Sparrieshoop, wo sie auch schon beim Osterfeuer gesehen wurde. Sie selbst benannte das Dorf gern in „Spaddeldidoot“ um und bekannte in einem Interview mit dem Abendblatt, dass sie leicht und oft Heimweh bekomme. Da sie selbst wegen Dreharbeiten nicht an der Pressekonferenz am Mittwoch in Pinneberg teilnehmen konnte, ließ sie über Drostei-Chefin Fricke ausrichten, sie freue sich sehr über die Auszeichnung aus ihrer Heimat. Zudem verbinde sie mit dem Drostei-Preis den Vorjahressieger, Sänger Yorck Felix Speer, der ihr Gesangslehrer und ein Schulfreund gewesen sei und dessen Band Monroes sie lange verehrt habe. Bei der Preisverleihung am 3. November werde Sarnau aber da sein, versicherte Fricke.

Kerstin Seyfert (l.) und Stefanie Fricke mit dem diesjährigen Drostei-Förderpreisgewinner Pascal Stierl aus Halstenbek.

Foto: Burkhard Fuchs

Das gilt auch für den Geiger Pascal Stierl, der seit zehn Jahren in Halstenbek lebt und gerade an der Musikhochschule Lübeck seinen „Master of Music“ machte und unter anderem im Sinfonieorchester Hamburg und im Mecklenburgischen Staatsorchester in Schwerin Violine spielt. Bereits als kleines Kind mit fünf Jahren erlernte der gebürtige Hamburger das Klavier- und Geigenspiel und spezialisierte sich dann auf die Violine, wobei er im Jugend-musiziert-Wettbewerb gewann und mit mehreren Stipendien gefördert wurde.

Eine Gönnerin überließ ihm für das Studium ein fast 170 Jahre altes Instrument der berühmten Geigenbauer-Familie Gagliano aus Neapel, das allein einen Wert von 100.000 Euro habe, sagte der Förderpreisträger. Der außergewöhnlich gute Klang dieses Instruments sei unvergleichlich, so Stierl. „Das hilft beim musikalischen Ausdruck, sich in allen Feinheiten und Farben auszudrücken.“ Zurzeit sei er auf der Suche nach einer guten Violine und probiere gerade ein 100 Jahre altes Instrument aus. Bei der Preisverleihung am 3. November werde er auf der Violine Bachstücke vorspielen.