Elmshorn. Der Brückenteufel von der A 23 – hat er wieder zugeschlagen? Am Dienstagabend wurde der VW einer 48 Jahre alten Frau von einem Gegenstand getroffen. Tatort war eine Brücke in Seeth-Ekholt, die zwischen den Abfahrten Tornesch und Elmshorn liegt. Es könnte die siebte Tat sein, die sich seit Januar auf der A 23 ereignet hat. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Mordes und muss nun prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den Anschlägen auf Autofahrer besteht. Zum Glück blieben bisher alle betroffenen Autofahrer unverletzt.

Die jüngste Tat ereignete sich am Dienstag gegen 19 Uhr. Die 48-jährige Frau war mit ihrem VW auf der A 23 in Richtung Heide unterwegs, als sie auf Höhe der Brücke Seether Straße durch einen lauten Knall aufgeschreckt wurde. Schnell wurde ihr klar, dass offenbar ein Gegenstand auf die Windschutzscheibe geprallt war. Die Scheibe war beschädigt, jedoch nicht durchschlagen worden. Die Hamburgerin behielt zum Glück die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie informierte die Polizei, die jedoch keine Personen mehr im Bereich des Tatorts feststellen konnte.

Noch am Abend untersuchten die Ermittler der Kripo die Brücke. Auch das Auto der Frau wird auf Spuren begutachtet. Was für ein Gegenstand auf die Frontscheibe aufprallte, steht bislang noch nicht fest. Eventuelle Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen im Bereich der Brücke gesehen haben, melden sich bitte unter Telefon 04121/80 30 bei der Kripo Elmshorn.

Auch die übrigen Taten werten die Ermittler als versuchten Mord. Sie haben sich bisher auf dem Abschnitt zwischen Eidelstedt und Pinneberg abgespielt, jetzt kam es erstmals zu einem Vorfall im Elmshorner Bereich. Die Anschlagsserie begann am 19. Januar an der Brücke Hörgensweg in Eidelstedt. Gegen 21.30 Uhr passierte der Pinneberger Kay P. (26) mit seinem BMW die Brücke, als etwas von oben auf sein Auto fiel. Laut den Ermittlungen der Polizei Hamburg handelte es sich bei dem Gegenstand um Reste eines Blumenkübels.

Am 3. Februar gegen 12 Uhr wurde der VW Bus eines 45-jährigen Elmshorners auf Höhe der Abfahrt Halstenbek-Krupunder von einem faustgroßen Stein im Bereich der Windschutzscheibe getroffen. Der Mann konnte den Wagen auf der Standspur zum Stehen bringen. Tatort: die Fußgängerbrücke Kranichstraße/Schwanenstraße.

Am 24. Februar war eine 53 Jahre alte Frau aus Rellingen betroffen, die mit ihrem Skoda die A 23 in Richtung Hamburg befuhr. Kurz nach Passieren einer Fußgängerbrücke, die die Bäckerstraße mit der Hallstraße verbindet, nahm sie gegen 10.30 Uhr einen Knall wahr und stellte fest, dass eine Hälfte des Panoramaglasdachs zerborsten war.

Dann war Ruhe – bis zum 8. Mai. In diesem Fall schlug der Täter gegen 10.25 Uhr von einer Fußgängerbrücke aus zu, die sich auf Höhe der Abfahrt Pinneberg-Mitte befindet. Zu diesem Zeitpunkt war ein 39 Jahre alter Autofahrer aus Hamburg mit seinem Mercedes Vito auf der Autobahn in Richtung Heide unterwegs, als plötzlich in Höhe dieser Fußgängerbrücke ein bisher unbekannter Gegenstand die Frontscheibe traf und beschädigte. Laut Polizei sei es nur dem Geschick des Fahrers zu verdanken, dass es nicht zu einem schweren Unfall gekommen ist.

Am 7. Juni wurde gegen 10.30 Uhr der Kleinlaster eines 29 Jahre alten Mannes aus Hamburg von einem Stein getroffen. Die Windschutzscheibe des Fahrzeugs splitterte, der Fahrer behielt jedoch die Kontrolle über das Gespann. Tatort war in diesem Fall die Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Halstenbek/Krupunder.

Dieselbe Brücke an der Kellerstraße nutzte der Täter am 7. August. Diesmal war eine 54 Jahre alte Autofahrerin aus Pinneberg betroffen. Als sie gegen 15.20 Uhr mit ihrem Nissan Micra die Brücke passierte, prallte ein offenbar von der Brücke geworfener, faustgroßer Stein auf die Frontscheibe. Die 54-Jährige behielt die Kontrolle über den Kleinwagen. Die Windschutzscheibe ist stark beschädigt und musste ausgetauscht werden. Die Polizei gibt die Schadenshöhe mit 500 Euro an.