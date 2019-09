Uetersen/Quickborn. Das Burg-Kino in Uetersen und das Beluga in Quickborn starten in die neue Opernsaison. Sechs Inszenierungen stehen bis Juni kommenden Jahres auf dem Programm, dazu sechs Ballettaufführungen – alle live, alle aus dem Royal Opera House im Londoner Covent Garden übertragen.

In drei neuen Opernproduktionen stehen große Opernstars auf der Bühne: Bryn Terfel und Olga Peretyatko in Donizettis „Don Pasquale“, Jonas Kaufmann und Lisa Davidsen unter der Leitung von Antonio Pappano in Beethovens „Fidelio“ sowie Nina Stemme und Karita Mattila in Richard Strauss’„Elektra“. Diese neuen Inszenierungen werden ergänzt durch Wiederaufnahmen beliebter Produktionen. So eröffnet die Kinosaison mit Mozarts „Don Giovanni“ mit Erwin Schrott in der Titelrolle, gefolgt von Puccinis „La bohème“ mit Sonya Yoncheva und Charles Castonovo. Roberto Alagna und Aleksandra Kurzak übernehmen die Hauptrollen in Mascagnis „Cavalleria Rusticana / Pagliacci (Der Bajazzo)“. Diese Produktion wurde mit dem Olivier Award ausgezeichnet.

Das Royal Ballet überträgt sieben Kinoproduktionen, darunter drei Weltpremieren. „Das Dante Projekt”, ein Werk in Zusammenarbeit des Choreographen Wayne McGregor, des Komponisten Thomas Adès, der Künstlerin Tacita Dean, Lucy Carter und Uzma Hameed, sowie je eine Uraufführung von Liam Scarlett und Cathy Marston. Das Royal Ballet zeigt nicht nur zeitgenössische Facetten, sondern greift auch auf sein umfangreiches Repertoire zurück, wie etwa die Klassiker „Coppélia“ und „Dornröschen“. Auch Liam Scarletts „Schwanensee“-Produktion aus der vergangenen Saison steht auf dem Programm.

Außerdem wird im Dezember mit dem „Nussknacker“ (2016) erstmals der Publikumsliebling für die Weihnachtszeit als Aufzeichnung ausgestrahlt.

Der Vorverkauf für alle 13 Termine hat jetzt begonnen. Karten für die Don-Giovanni-Übertragung am Dienstag, 8. Oktober, die um 19.45 Uhr beginnt und dreieinhalb Stunden dauert, kosten inklusive eines Proseccos 22 Euro.

Die Termine: Do 24.10. Donizetti: „Don Pasquale“; Di 5.11. Concerto/Enigma-Variationen, Raymonda Akt 3 (Ballett); Di 10.12. Delibes: „Coppélia“ (Ballett); Do 16.1. Tschaikowski: „Dornröschen“ (Ballett); Mi 29.1. Puccini: „La Bohème“; Di 25.2. Ballett-Weltpremieren von Cathy Marston und Liam Scarlett; Di 17.3. Beethoven: „Fidelio“; Mi 1.4. Tschaikowski: „Schwanensee“ (Ballett); Di 21.4. Mascagni: „Cavalleria rusticana“ und Leoncavallo: „Pagliacci“; Do 28.5. „Das Dante-Projekt“ (Ballett); Do 18.6. Strauss: „Elektra“