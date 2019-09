Appen. Der Appener Carsten Schwenn (59) und sein Kumpel Manni Kaspers (63) aus Oldenburg haben eine lange Reise vor sich. Sie wollen nach Australien. Mit dem Auto. 25.000 Kilometer weit, und das in 140 Tagen. Und sie verfolgen dabei auch einen guten Zweck: Geld zu sammeln für eine junge Frau, der das Schicksal in diesem Jahr böse mitgespielt hat. „Arme für Mama“ – das ist neben Australien ihr eigentliches Ziel.

Ein künstlicher Arm kostet 50.000 Euro

Anna ist eine junge Frau und Mutter aus Schleswig-Holstein, die am 1. Februar an der Kinderkrankheit Meningitis, auch Hirnhautentzündung genannt, mit Waterhouse-Friederichsen-Syndrom erkrankte. Diese Krankheit brachte auch noch eine besonders schwere Form der Blutvergiftung mit sich. Wochenlang musste die Familie um das Leben der jungen Mutter bangen. Mittlerweile lässt sich sicher sagen, dass sie überlebt, doch zahlt sie für ihr Überleben einen hohen Preis. Anna mussten infolge der schweren Krankheit beide Arme und beide Beine amputiert werden.

In dieser kurzen Zeit hat sich für Anna, ihren Partner und ihre fünfjährige Tochter so ziemlich alles verändert. Anstatt sich auf die kommenden Sommer zu freuen, müssen sie sich den Kopf darüber zerbrechen, wie es für sie weitergehen kann. An erster Stelle steht das Ziel, ihr Leben, so gut es eben möglich ist, wieder normal weiterzuführen. Das ist jedoch nur möglich, wenn genug Geld zur Verfügung steht. Denn ein künstlicher Roboter-Arm kostet etwa 50.000 Euro, und besser wäre es natürlich, zwei davon zu haben.

An dieser Stelle kommen Carsten Schwenn und Manni Kaspers ins Spiel. „Ziel der Reise ist es, zwei Arme für Mama Anna durch Spenden zu finanzieren“, sagen sie. Sie hatten sich ohnehin vorgenommen, sich während ihrer Fahrt sozial zu engagieren, um etwas von ihrem persönlichen Glück zurückzugeben. Durch den Verein „Schicksale, die zu Herzen gehen“ sind sie auf Annas Situation aufmerksam geworden. Die Idee für die Spendenaktion war geboren. Der Verein wurde vor mittlerweile mehr als 20 Jahren von der Psychotraumatologin Angela Langholz mit der Intention gegründet, Familien zu helfen, denen ein harter Schicksalsschlag widerfahren ist. Angesichts der abnehmenden finanziellen Hilfen seitens der staatlichen sozialen Leistungsträger für die in Not geratenen Familien sei es zum Leitbild des Vereins geworden, unbürokratisch ganzheitlich zu unterstützen.

Jeder kann auf dem Sprinter unterschreiben

Fahren werden Carsten Schwenn und Manfred Kaspers mit einem extra für die Tour gekauften Mercedes Sprinter 213 CDI, Baujahr 2001, mit derzeit rund 140.000 Kilometern auf dem Tacho. Den Lieferwagen haben sie auch gleich auf den Namen „Kumpel“ getauft. Spender können sich mit einer Unterschrift auf ihm verewigen und so mit auf die Reise gehen.

Die beiden Freunde werden durch Südeuropa, die Türkei, den Iran nach Pakistan fahren. Weiter durch Indien, Myanmar, Thailand, Malaysia nach Indonesien. Dann geht es über Inseln weiter nach Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo und Timor-Leste. Das letzte Stück nach Australien werden sie allerdings zwangsläufig mit dem Schiff zurücklegen.

Bis zum Start am 21. Oktober wollen Schwenn und Kaspers noch in der Region um Spenden werben.

Carsten Schwenn hat ein Spendenkonto ist eingerichtet. Es hat die IBAN DE73 2214 1628 0585 2850 05 bei der Commerzbank. Verwendungszweck: „Arme für Mama“.

Gegen eine Spende darf jeder auf dem Mercedes Sprinter unterschreiben. Carsten Schwenn und Manni Kaspers sind mit dem Wagen am Sonntag, 6. Oktober, auf dem Uetersener Apfelmarkt.