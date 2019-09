Eva Almstädt liest in Halstenbek aus ihrem Krimi

Halstenbek. Eva Almstädt schreibt Ostseekrimis. Die Autorin, die in Hamburg wohnt und arbeitet, kommt am Freitag zu einer Lesung nach Halstenbek. Dort stellt sie auf Einladung des örtlichen Kulturkreises ihr 14. Werk aus der 2004 begonnenen Reihe mit der Kommissarin Pia Korittki aus Lübeck vor, das Ende März 2019 im Lübbe Verlag erschienen ist. Noch gibt es für die Lesung in der Arche Noah Karten.

„Ostseeangst“ heißt das 414 Seiten starke Werk, das als Taschenbuch für zehn Euro im Buchhandel erhältlich ist. Inhaltlich geht es um Jugendliche, die während einer Reise in der Asche eines Lagerfeuers eine menschliche Hand entdecken. Daraufhin nimmt die Lübecker Mordkommission die Arbeit auf. Dann verschwindet die Gruppenleiterin aus der Jugendherberge. Bei der Suche wird in einem nahe gelegenen Stall ein abgetrennter Unterarm gefunden, doch er gehört nicht zur verbrannten Hand. Zur gleichen Zeit gerät Kommissarin Pia Korittkis Leben nach dem Tod ihres Freundes aus den Fugen. Als ein Konflikt mit Kollegen eskaliert, rät Pias Vorgesetzter zu einer Auszeit. Aber dann bergen Taucher in einem See weitere Leichenteile, und die Tragweite des Verbrechens wird sichtbar.

Eva Almstädt absolvierte einst eine handwerkliche Ausbildung im Studio Hamburg und studierte im Anschluss Innenarchitektur in Hannover. Sie war einige Zeit im Bereich der Küchen- und Wohnraumplanung tätig, ehe sie ihre Karriere als freie Autorin begann.

Lesung: Fr 27.9., 19.30 Uhr, Arche Noah, Haselweg 37. Karten kosten zehn Euro, Mitglieder zahlen acht, Schüler fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Cremer, Hauptstraße 51, und in der See-Apotheke in Krupunder, Seestraße 252. Restkarten: an der Abendkasse