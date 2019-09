Eine Oldtimer-Rallye für Präzise

Rellingen. „Lieber Hockenheim als Altenheim“ lautet Bernd Böings Motto. Der 68-Jährige organisiert auch in diesem Jahr die Rosen-Rallye-Historic 2019. „Die ehemalige ADAC-Rosen-Rallye wurde 1961 zum ersten Mal in Elmshorn gestartet“, sagt der Oldtimer-Freund. Als Fahrtleiter der Rallye 1981 bis 1983 war es ihm eine Herzensangelegenheit, die Rallye im vergangenen Jahr erstmals wieder aufleben zu lassen.

Die Rosen-Rallye-Historic 2019 führt an zwei Tagen über eine etwa 600 Kilometer lange Strecke durch Schleswig-Holstein. Der neuste Wagen ist ein VW von 1992. 1961 war die erste Rallye gestartet worden, 1983 war der Kreis Pinneberg letztmalig Start- und Zielpunkt der Motorsportveranstaltung. Nun versammelt der Elmshorner Bernd Böing bei der inzwischen zweiten Neuauflage vom 3. bis zum 5. Oktober wieder Motorsportfreunde in Elmshorn. Die 35 teilnehmenden Teams fahren von Küste zu Küste.

Für jeden Streckenabschnitt eine Zeitvorgabe

Der Ford Phaeton, Baujahr 1929, fuhr 2018 mit.

Foto: Bernd Böing

„Auch in diesem Jahr stellt die Rosen-Rallye-Historic die Teilnehmer wieder vor spannende Herausforderungen, die Mensch und Maschine einiges abverlangen und von den Fahrern und Beifahrern volle Konzentration und fahrerisches Können erfordert“, sagt Böing. Bei der Veranstaltung für Oldtimer-Enthusiasten werden Gleichmäßigkeits- und Sollzeitprüfungen gefahren. Gemessen wird an 110 Lichtschranken. „Von der Konzentration her mindestens genauso anstrengend wie damals, nur nicht so schnell, sondern hochpräzise.“

Am Start jeder Etappe trägt der Sportwart die jeweilige Startzeit des Teams ein. Die Oldtimer starten im Minutenabstand vom Start. Die Teilnehmer bekommen für jeden Streckenabschnitt eine Zeitvorgabe. Bei der nächsten Zeitkontrolle tragen die Sportwarte die Zeit in die Kontroll- und Bordkarte ein. Wer zu früh an diesen Zeitkontrollen erscheint, bekommt Strafpunkte. Es werden nur die vollen Minuten eingetragen, die Sekunden fallen weg.

Ungefähr 100 Helfer sind mit dabei

Die zugelassenen Teams erfahren am Donnerstag, 3. Oktober, ihre Startzeiten. Am Freitag, 4. Oktober, starten die Teilnehmer um 8 Uhr in Rellingen Richtung Travemünde. Die Strecke führt über Quickborn, Kaltenkirchen, Bad Segeberg und Bad Schwartau an die Ostsee. Am nächsten Tag geht es von Rellingen aus über Elmshorn, Brunsbüttel, Tönning, Hardemarschen und Sparrieshoop zurück nach Rellingen.

Böing hebt die zahlreichen Sponsoren und Unterstützer hervor, ohne die diese Rallye nicht möglich wäre. „Ungefähr 100 Helfer werden für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen“, sagt er. Zudem sei er dankbar für die gute Zusammenarbeit mit Genehmigungsbehörden, Kreisämtern, der Polizei und den Verwaltungen.

Weitere Infos unter www.rosenrallye-historic.de