Die Musikschule Pinneberg zeigt, was sie kann

Pinneberg. Die Musikschule der Stadt Pinneberg lädt für Sonnabend, 28. September, zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 14 Uhr gibt die Einrichtung Einblicke in ihr umfangreiches Schulleben. Auf dem Programm stehen Mitmach-Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Jeder Besucher kann verschiedene Instrumente ausprobieren, es gibt Informationen über die aktuellen Kursen der musikalischen Früherziehung und über freie Zeiten im Instrumentalunterricht.

All das spielt sich ab im Gebäude der Musikschule (Am Rathaus 3) in Pinneberg. Viele Fachdozenten werden anwesend sein und Fragen rund um das Thema Instrumental- und Vokalausbildung beantworten.

Kindgerechte Instrumente liegen zum Ausprobieren bereit. Wer Interesse hat, kann die öffentliche Probe des Blockflötenchors von 11 bis 12 Uhr in dem Veranstaltungsraum der Musikschule und die öffentliche Probe des Jugendsinfonieorchesters von 12.30 bis 13.15 Uhr im Ratssitzungssaal live erleben.

Den musikalischen Auftakt des Tages macht die Sambagruppe der Musikschule um 11 Uhr vor dem Rathaus. Danach musizieren verschiedene Ensembles, Gruppen sowie Einzelschüler der Musikschule in der Empfangshalle der Sparkasse in der Rathauspassage. Um 13.40 Uhr schließt das Jugendsinfonieorchester mit den Stücken aus der Oper „Carmen“ von Georges Bizet, ebenso in der Empfangshalle der Sparkasse, das Musikprogramm des diesjährigen Tags der offenen Musikschule.

Alireza Zare, der Leiter der Einrichtung, sagt: „Der Tag der offenen Musikschule bietet auch denjenigen die Möglichkeit, sich den Traum vom Musizieren zu erfüllen, die bislang keinen Zugang zum Instrumentalspiel hatten.“

Als Überraschung können die ersten Besucher – so lange der Vorrat reicht – gratis eine CD oder aber auch Noten mit nach Hause nehmen. Eine weitere Attraktion des Tages ist die Ausstellung der Streichinstrumente. Natalie Möller, Geigenbauerin aus Halstenbek stellt ihre Instrumente in der Musikschule aus und gibt Ihnen Ratschläge über Reparatur, Wartung, Neukauf und Mieten von Streichinstrumenten.

Tag der offenen Musikschule: Sa 28.9., 11–14 Uhr, Musikschule der Stadt Pinneberg, Am Rathaus 3 und Rathauspassage