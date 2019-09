Nicolas Sölter tritt gegen amtierenden CDU-Kreischef an

Machtkampf in der Kreis-CDU: Der Elmshorner Stadtverbandsvorsitzende fordert Christian von Boetticher beim Parteitag am 1. November heraus.

Kreis Pinneberg. Im CDU-Kreisverband wird es am 1. November zu dem erwarteten Machtkampf um den Kreisvorsitz kommen. Wie angekündigt, fordert der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Nicolas Sölter (31) den amtierenden Kreisvorsitzenden Christian von Boetticher (48) heraus, der sich nach drei Jahren Amtszeit wieder zur Wahl stellt. Er sei bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, und wolle „mehr Leben in die CDU bringen und auch neue Wege gehen“, kündigt Sölter an. Hierzu gehörten mehr bürgeroffene Veranstaltungen und eine breitere Einbindung der Mitglieder in die inhaltliche Arbeit. Zudem möchte er den Einfluss des Kreisverbandes im Landesverband stärken und dafür sorgen, „dass Pinneberger Themen in Kiel ganz oben auf der Agenda stehen“.