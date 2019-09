Politik stimmt für Umbau des Drosteiparks

Pinneberg. Zehn Pinneberger haben im Juli die Bürgerinitiative Drosteipark gegründet. Sie möchten den teilweise sehr heruntergekommenen Drosteipark mit Augenmaß erneuern. Fraglich war die Finanzierung. Nun hat der Umweltausschuss der Stadt am Donnerstag mit elf zu zwei Stimmen beschlossen, in die weitere planerische Vorbereitung für die Umgestaltung des Drosteiparks zu gehen. Die zwei Gegenstimmen kamen von FDP und Grünen.

„Für uns ist das ein wichtiger Etappensieg“, sagt Niels Jonas von der Bürgerinitiative. Er verwies in der Bürgersprechstunde darauf, dass die Ratsversammlung bereits am 27. September 2012 für das Stadtumbaugebiet Innenstadt auch die „Verbesserung der Funktionalität des Drosteiparks als Naherholungsgebiet und als Verbindung der Innenstadt mit dem Bahnhof“ beschlossen hatte. „Mit diesem richtungweisenden Beschluss der Ratsversammlung wurde die Voraussetzung für den Einsatz von Städtebauförderungsmitteln geschaffen, auch für die Neugestaltung des Drosteiparks“, sagt er. Dementsprechend habe das Innenministerium des Landes in seinem Maßnahmenplan vom 26. März 2019 für die „Verbesserung der Funktionalität des Drosteiparks inklusive Wettbewerb“ insgesamt einen Betrag von 495.000 Euro ausgewiesen.

Von diesen Städtebauförderungsmitteln tragen der Bund, das Land und die Stadt Pinneberg als Kommune je ein Drittel der Kosten. Der damit auf Pinneberg entfallende gesamte Kostenanteil von 165.000 Euro wird nicht in einem Jahr fällig, sondern wird sich auf voraussichtlich vier Jahre verteilen.

Nun kann ein Architektenbüro mit der Planung beauftragt werden – ohne eine europaweite Ausschreibung. Niels Jonas schätzt die Kosten für die planerische Vorbereitung für die Stadt auf weniger als 20.000 Euro. Dieser Kostenanteil sei im Haushaltsplan der Stadt Pinneberg für das Jahr 2019 durch den Titel „Innenstadtentwicklung“ abgedeckt.

„Zusammen mit der Drostei bestimmt der Park maßgeblich das Stadtbild und trägt nachhaltig zum positiven Image Pinnebergs bei“, erklären die Mitglieder der Bürgerinitiative. Seine Grünflächen seien zudem ein aktiver klimapolitischer Beitrag der Stadt. „Der Drosteipark ist ein städtebauliches Kleinod in unserer Stadt, das in besonderem Maße unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung verdient.“

Im ersten Quartal 2020 soll es eine Einwohnerversammlung geben. Die Ergebnisse der Bürgeranhörung sollen Eingang finden in den weiteren Planungsprozess zur Neugestaltung des Drosteiparks.