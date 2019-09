Die Schenefelder feiern wie die Bayern

Schenefeld. O’zapft is! Was die Bayern auf dem Oktoberfest können, können die Norddeutschen schon lange – nämlich Bier trinken und feiern. Das bayerische Brauchtum findet auch im Norden immer mehr Fans. Sie holen Dirndl und Lederhose aus dem Schrank und pilgern zu Oktoberfesten – und das 800 Kilometer vom Original entfernt.

Eines der größten Oktoberfeste im Kreis Pinneberg wird in Schenefeld gefeiert. Vom 27. bis zum 29. September verwandelt sich das Areal rund um das Rathaus am Holstenplatz zum sechsten Mal in eine blau-weiße Zone. Das Festzelt steht auf dem Rathaus-Parkplatz, auf dem Holstenplatz baut Organisator Bernd Langmaack von pb Konzept Hamburg mehrere Fahrgeschäfte und Gastronomiebuden auf.

Bernd Langmaack (v. l.), Mitsponsor Marc Eggerstedt (West Immobilien), Gudrun Bichowski und Christiane Küchenhof freuen sich auf das Fest.

Foto: Arne Kolarczyk

Der Festplatz wird am Freitag, 27. September, um 15 Uhr eröffnet. Der traditionelle Fassbieranstich mit Bürgermeisterin Christiane Küchenhof folgt um 19 Uhr. Bis 22 Uhr unterhalten das Ensemble Mikados aus dem Bayerischen Wald und DJ Mathias die Gäste mit zünftiger bayerischer Musik. Für besondere Stimmung soll um 20 Uhr Kay Christiansen sorgen, der als DJ Ötzi-Double von Festzelt zu Festzelt tingelt. Der Ausschank endet um Mitternacht.

Am Sonnabend, 28. September, beginnt die Party in diesem Jahr um 14 Uhr – wiederum mit dem Ensemble Mikados. Am Nachmittag gibt es eine bayrische Happy Hour (ab 15 Uhr) sowie Spiel, Spaß und Animation auf dem Festplatz. Der frühe Abend gehört den kleinen Gästen, für die gleich zwei Laternenumzüge organisiert werden. Sie starten zeitgleich um 19.30 Uhr, begleitet vom Meissner Spielmannszug und dem Musikzug Schenefeld. Treffpunkte sind um 19 Uhr die Grundschule Altgemeinde sowie die Kehre der Straße Achter de Weiden. Ziel ist das Festgelände am Holstenplatz, wo nach einem kurzen Platzkonzert um 20.30 Uhr ein großes Feuerwerk stattfindet. Im Anschluss soll bis Mitternacht zünftig gefeiert werden.

Maß Bier kostet acht Euro

Am Sonntag, 29. September, legen die Musiker vom Ensemble Mikados um 12 Uhr los. Es folgen ab 14 Uhr ein Kinderprogramm und ab 14.30 Uhr ein Auftritt der Hexe Knickebein. Zudem können sich wagemutige Kinder beim Bungee-Run ausprobieren. Parallel dazu genießen die Erwachsenen ab 15 Uhr einen bayrischen Nachmittag mit Livemusik. Das Ende der Festivität ist für 18 Uhr geplant. „Wir erwarten an den drei Tagen etwa 6000 Besucher“, sagt Organisator Bernd Langmaack, der auf gutes Wetter hofft und betont, dass es sich um ein Fest für die ganze Familie handelt.

Die Maß Bier kostet in diesem Jahr acht Euro. Ob Bürgermeisterin Christiane Küchenhof eine trinken wird, ist noch ungewiss. Vielleicht begnügt sich die Rathauschefin auch mit einer Radlermaß. Sicher ist, dass sie sich auf „viele Dirndl, Lederhosen und stramme Wadln“ freut. Selbstverständlich kommt die Bürgermeisterin auch im Dirndl. Bürgervorsteherin Gudrun Bichowski erfreut sich eher an den „vielen interessanten Hüten“. Jan Wittig, Stationsleiter der Schenefelder Polizei, hofft auf einen friedlichen Ablauf der Festivität – wie in den Vorjahren. „Wir hatten unsere Kräfte verstärkt. Dank der guten Organisation der Veranstalter und des funktionierenden Sicherheitsdienstes ging die Zahl unserer Einsätze gen Null, sodass wir es in diesem Jahr bei der normalen Mannschaftsstärke belassen.“

Die Stadt weist darauf hin, dass die dreitägige Festivität rund um das Verwaltungsgebäude zu erheblichen Parkplatzproblemen führen wird. So steht vom 25. September bis einschließlich 1. Oktober der große Parkplatz seitlich des Verwaltungsgebäudes nicht zur Verfügung. Zudem wird die Stadt vom 26. September ab 14 Uhr bis einschließlich 29. September ein Parkverbot an der Straße Holstenplatz anordnen. Zudem wird die Einfahrt in die Straße untersagt. Die Verwaltungsleitung bittet alle Besucher, entweder mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen oder auf die Nebenstraßen auszuweichen.

Weitere Feste in Halstenbek und Wedel

Das Oktoberfest an der Wohnmeile Halstenbek dauert vom 4. bis 6. Oktober. Den Fassanstich übernimmt am 4.10. um 17 Uhr Halstenbeks Vize-Bürgermeister Jan Krohn im Festzelt auf dem Parkplatz von Möbel Schulenburg, anschließend gibt es Freibier und den Auftritt eines Andreas Gabalier-Doubles. Am Sonntag, 6. Oktober, kommt DJ Ötzi-Double Kay Christiansen, es spielt die Band Edelweiß, die Geschäfte der Wohnmeile öffnen von 12 bis 17 Uhr.

In Wedel gibt es vom 11. bis 14. Oktober die zweite Elbwies’n. „Wir hatten im Vorjahr etwa 3000 Gäste und hoffen, diese Zahl übertreffen zu können“, sagt Organisator Jörn Zimpel von Spicy Events. Die Kritiken der Gäste seien sehr gut gewesen, so dass die gleichen Bands wie im Vorjahr gebucht worden sind. Zimpel: „Daraus soll etwas Dauerhaftes werden.“ Die Veranstaltung findet parallel zum Herbstmarkt auf dem Festplatz statt. Weitere Infos in Kürze unter www.elbwiesn.de im Internet.

Oktoberfest: Fr. 27.9., 15–24 Uhr; Sa. 28.9., 14–24 Uhr; So. 29.9. ,12– 18 Uhr, Schenefeld, Holstenplatz und Rathaus-Parkplatz, Eintritt frei