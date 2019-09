Elmshorns Verkehrsschlagader wird voll gesperrt

Die Hamburger Straße in Elmshorn wird saniert und dafür bis Jahresende voll gesperrt. Noch läuft der Verkehr einspurig.

Elmshorn. Die Hamburger Straße ist eine der wichtigsten Verbindungen innerhalb der Stadt Elmshorn. Seit April diesen Jahres wird der Abschnitt zwischen Adenauerdamm/Langelohe und Hainholzer Damm saniert und ist deshalb halbseitig gesperrt. Damit das Projekt noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann, soll die Haupteinfallstraße aus Richtung Autobahn 23 von Montag, 23. September, an voll gesperrt werden. Darüber haben am Dienstag das städtische Flächenmanagement und das Amt für Stadtentwässerung informiert.