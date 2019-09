Baumpflanzaktion zum Tag der Deutschen Einheit

Pinneberg. „Es gibt zurzeit nichts Wichtigeres, als etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen“, sagt Elke Schreiber, Erste stellvertretende Kreispräsidentin. Gerade hat sie zusammen mit Frank Schoppa, Vorsitzendem des Fördervereins Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland, Pinnebergs Bürgermeisterin Urte Steinberg und Uwe Thomsen von der Firma Baumpflege Thomsen drei Bäume gepflanzt: einen Rotahorn, einen Eisenholzbaum und einen Amberbaum. Schauplatz: der Kreisverkehr zwischen Westring, LSE und Wedeler Weg am Rande von Pinneberg.

Es ist quasi ein symbolischer erster Spatenstich, der Startschuss für eine Kampagne namens Einheitsbuddeln, die im Grund genommen eine riesengroße Baumpflanzaktion sein soll. Sie wurde anlässlich der Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit vom diesjährigen Gastgeber Schleswig-Holstein ins Leben gerufen. „Die Idee hinter der Aktion ist, dass jeder Mensch in Deuschland am 3. Oktober ein Baum pflanzt – sozusagen ein neues Ritual zum nationalen Feiertag“, erklärt Schoppa. Oder kurz: „Pflanzen Sie einen Baum!“ Wer keinen eigenen Garten besitze, könne durch eine Spende von fünf Euro auf der Internetseite betterplace.org dafür sorgen, dass ein weiterer in seinem Namen gepflanzt wird. Genug Geld für 65.000 Bäume ist schon eingegangen.

Bürgermeisterin Steinberg hält das Ganze für „eine richtig gute Idee, gerade weil Schleswig-Holstein das waldärmste Bundesland ist, denn Bäume schaffen Sauerstoff, und Sauerstoff schafft Leben“. Sie sagt: „Ich hoffe, dass sich alle Bürger Pinnebergs angesprochen fühlen.“ Uwe Thomsen hat für den Startschuss seine Fläche am Kreisverkehr zur Verfügung gestellt. Am 3. Oktober sollen dort noch sechs weitere Bäume folgen. „Sie sollen eine besondere Herbstfärbung haben und so das Tor zur Stadt Pinneberg verschönern“, sagt Thomsen. Für die Neubepflanzung haben die Initiatoren ausländische Baumarten – sogenannte Klimawandelbaumarten – gepflanzt, von denen Experten vermuten, dass sie mit den sich ändernden Bedingungen besser zurechtkommen könnten.

Unter dem Hashtag #Einheitsbuddeln läuft auch eine Kampagne auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen. Elke Schreiber hofft, dass sie sich dort schnell verbreitet – damit auch diejenigen einen Baum pflanzen, die vom Spatenstich am Kreisverkehr in Pinneberg nichts mitbekommen haben.