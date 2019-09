Pastoren-Notstand zwingt Kirchen zur Fusion

Uetersen. Die beiden Kirchengemeinden Am Kloster und Erlöser in Uetersen, die sich 1960 getrennt haben, überlegen, sich wieder zusammenzuschließen. Eine Steuerungsgruppe aus je zwei Pastoren und Kirchengemeinderatsmitgliedern, die sich bereits zweimal getroffen hat, soll diesen Prozess leiten, Gemeinsamkeiten ausloten und Vorschläge unterbreiten.

Die rund 8600 betroffenen Kirchenmitglieder beider Gemeinden in Uetersen, Heidgraben, Groß Nordende, Neuendeich und Moorrege sind aufgerufen, am Sonntag, 22. September, nach den Gottesdiensten in ihren Kirchen über einen möglichen Zusammenschluss zu diskutieren und mit zu beratschlagen. Bis Ende nächsten Jahres soll darüber entschieden werden, kündigt Pastor und Kirchengemeinderatsvorsitzender Johannes Bornholdt von der Erlöserkirchengemeinde an. „Und dann kann man sich gemeinsam aufmachen zu neuen, größeren Taten.“

Hintergrund dieser Fusionspläne ist der bald einsetzende drastische Mangel an Pastoren-Nachwuchs in der Nordkirche. So würde bis 2030 mehr als die Hälfte aller 1625 Pastoren, nämlich 900, in Ruhestand gehen, teilt Kirchensprecher Stefan Döbler mit. Da im selben Zeitraum nur 300 junge Pastoren neu in Dienst gestellt werden könnten, müssten die knapp 1000 Kirchengemeinden in den drei nördlichen Bundesländern dann mit ebenso vielen Geistlichen auskommen. Kirchensprecher Döbler: „Gegenwärtig sind in der gesamten Nordkirche (Kirchengemeinden, Kirchenkreise, landeskirchliche Ebene) rund 45 Pfarrstellen unbesetzt.“

Pastorenstellen in Gemeinden werden weniger – so oder so

Darum hat die Landessynode im März dieses Jahres ein Gesetz beschlossen, dass künftig nur noch dann Kirchenkreise neue Pfarrstellen ausschreiben und besetzen dürften, „wenn sie besonders viele Pastorinnen und Pastoren durch Eintritt in den Ruhestand verlieren“, heißt es von der Nordkirche.

Die Erlöserkirche in Uetersen.

Foto: Kuno Klein

Auch in der Erlösergemeinde werde mit Almuth Bretschneider im nächsten Jahr eine der drei Pastorinnen, die sich zwei Vollzeitstellen teilen, in Rente gehen, erklärt Bornholdt den Handlungsbedarf. In der Klosterkirchengemeinde, die ebenfalls zwei volle Pastorinnenstellen unterhält, ist der Alterungsprozess noch nicht so weit fortgeschritten. „Aber die Pastorenstellen werden weniger, egal, ob wir fusionieren oder nicht“, stellt Bornholdt fest.

Darum sei es jetzt so wichtig, herauszuarbeiten, ob ein Zusammenschluss sinnvoll sei oder welche anderen Formen der Kooperation es geben könnte. So unterhalten beide Gemeinden am Ossenpadd und in der Jochen-Klepper-Straße eigene Gemeindehäuser. Da stelle sich die Frage, wie diese Räume in Zukunft genutzt werden sollen. „Es ergibt Sinn, diese Überlegungen zusammen anzustellen“, sagt Bornholdt. „Was können wir voneinander lernen? Was läuft gut bei den anderen? Das Gute, das bisher in einer Kirchengemeinde praktiziert wird, kann dann auf die Gesamtkirchengemeinde ausgeweitet werden“, nach dem Motto: „Zusammen sind wir stark!“

Auch seine Kollegin Daniela Stieglitz von der Klosterkirchengemeinde, die der Steuerungsgruppe angehört, sieht in den Fusionsgesprächen die richtige Herausforderung, sich mit dem „massiven“ Rückgang an Pastoren auseinanderzusetzen. „Wir wollen einfach mal die Fühler ausstrecken, was uns dabei hilft, auch in Zukunft für die Menschen vor Ort da zu sein“, sagt die Pastorin. Sie habe den Eindruck aus diesen ersten Treffen, dass „wir uns alle auf Augenhöhe begegnen und uns offen, wohlwollend, kreativ, interessiert und ohne vorgefertigte Meinungen mit diesen Fragen der Zukunft beschäftigen.“

41 von 56 Gemeinden haben sich zu Fusion bereit erklärt

Die beiden Uetersener Gemeinden sind mit ihren Kooperationsplänen nicht allein. Im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein, erklärt Kirchenkreissprecherin Monika Rulfs, haben sich insgesamt 41 der 56 angeschlossenen Gemeinden auf einem ersten Workshop dazu bereit erklärt. Zu den Gründen gehörten neben dem Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel in der Kirche auch andere Zukunftsfragen wie Mobilität, Digitalisierung und Kommunikation über soziale Medien. Bis Ende 2021 soll dieser Prozess abgeschlossen sein.

Das deckt sich in etwa mit dem Zeitplan der Uetersener Kirchengemeinden. Falls Ende 2020 die Fusion beschlossen wird, soll diese dann zum 1. Advent 2022 abgeschlossen sein, so dass dann nur noch ein Kirchengemeinderat gewählt werden müsse, erklärt Bornholdt.