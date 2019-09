Produkte aus Rellingen retten Pilotenleben

Rellingen. Der Firmengründer ist ein Held der ersten Stunde der deutschen Fliegerei. Gerhard Sedlmayr gelang es 1913 als erstem Menschen überhaupt, sechs Stunden nonstop mit einem Doppeldecker-Flugzeug in der Luft zu bleiben. In diesen Tagen feiert das Unternehmen Autoflug, das der begabte Flugpionier 1919 in Berlin gegründet hat und das 1958 von seinem Sohn Gerhard Sedlmayr in Rellingen wiederbegründet wurde, sein 100-jähriges Bestehen. Heute arbeiten in Rellingen rund 250 Menschen für die Firma.

Der Mediziner Gerhard Sedlmayr, Sohn des Firmengründers, nahm das Geschäft in Rellingen wieder auf.

Foto: Burkhard Fuchs

Heute führt Andreas Sedlmayr, der Enkel des Pioniers, das Familienunternehmen in dritter Generation als geschäftsführender Gesellschafter. „Unser Unternehmen befasst sich bis heute mit Rettungs- und Sicherheitssystemen in der Luftfahrt“, erklärt der Firmenchef. Dabei geht es um Fallschirme, Schleudersitze, Schutzanzüge und aufprallsichere Sitze in Flugzeugen, Helikoptern und Kettenfahrzeugen. „Der Flugzeuginsasse sollen eine faire Chance haben, einen Unfall zu überleben. Das zieht sich wie ein roter Faden durch unser Unternehmen“, sagt der heutige Inhaber.

Sein Großvater drückte diese Firmenphilosophie mit den Worten aus: „Es war immer mein Bestreben, dass Piloten zu jeder Zeit sicher fliegen können – und in größter Not die Möglichkeit haben, sich zu retten.“

Gerhard Sedlmayr lernte das Fliegen im deutschen Kaiserreich bei den Gebrüdern Wright, denen 1903 der erste Motorenflug gelang und die in Berlin eine Flugschule unterhielten. Für seinen Rekordflug bekam er zwei Monate lang jeweils 2000 Goldmark als Prämie, so lange, bis der Rekord überboten wurde.

1928 beginnt die Fallschirmproduktion

Im Ersten Weltkrieg bildete er andere Piloten aus und gründete nach dem Krieg am 1. Oktober 1919 das „Spezialhaus für Automobil und Flugwesen“, kurz Autoflug, in Berlin mit 70.000 Reichsmark Anfangskapital. Anfangs stellte das Unternehmen nicht nur Bauteile für Flugzeuge, Fliegerbrillen und -anzüge her. Es produzierte auch Motorräder, Katalytöfen und sogar elektrische Öltauchsieder.

Das Firmengebäude in Rellingen ist voller Erinnerungsstücke an die nun 100-jährige Firmengeschichte.

Foto: Burkhard Fuchs

1928, als die Beschränkungen des Versailler Vertrages für Deutschland gelockert wurden, gelang dem 37 Jahre jungen Sedlmayr der erste Meilenstein für seine Firma. Er durfte die Fallschirme in Lizenz herstellen, die der US-Amerikaner Leslie Leroy Irvin entwickelt hatte. In einer Zeit, heißt es in der Firmenchronik von Autoflug, „als es noch Zweifler gab, ob ein echter Flieger überhaupt einen Rettungsschirm braucht.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg war „alles verloren“, beschreibt der Enkel des Firmengründers die Situation. Die Produktionsstätten in Tempelhof, Spreewald und Lübbenau waren zerstört, die Fliegerei von den Alliierten verboten. Das änderte sich erst wieder 1955. Was aber Firmengründer Sedlmayr nicht mehr erlebte. Er starb 1953.

Nun übernahm sein Sohn das Erbe und die Leidenschaft für das sichere Fliegen. Der Mediziner, der Krebsforschung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf betrieb, baute die Firma auf einer unbebauten, moorigen Fläche in der Hamburger Randgemeinde Rellingen auf, wo sie damals eine der ersten Gewerbebetriebe war. Es begann mit 50 Mitarbeitern auf einer drei Hektar großen Fläche an der heutigen Industriestraße, wo Autoflug heute gleich drei Adressen mit großen Gebäudekomplexen unterhält.

Kunden kommen sogar aus Kuwait und Katar

Fertig zum Abflug: Autoflug-Gründer Gerhard Sedlmayr als Pilot von Anfang 20.

Foto: Burkhard Fuchs

Nun war es auch wieder eine internationale Geschäftsbeziehung und eine Art Katastrophe, die Autoflug in neue Höhen katapultierte. So hatte die deutsche Luftwaffe Anfang der 1960er knapp 1000 Starfighter (Lockheed F104) angeschafft, was wegen Korruptionsvorwürfen zu einer politischen Krise mit Rücktritt des Verteidigungsministers Franz-Josef Strauß (CSU) führte. Der Jagdbomber, eine Art „fliegendes Ofenrohr“, bekam schnell den Ruf eines „Witwenmachers“. 270 Maschinen stürzten ab, 117 Piloten ließen dabei ihr Leben. Verantwortlich dafür war anfangs der Schleudersitz des Flugzeugherstellers, der nur bei einer bestimmten Höhe richtig funktionierte und in dessen Fallschirm-Fangseilen sich immer wieder Piloten verhedderten. Doch dann entwickelte die Firma Martin Baker ein völlig neues Schleudersitzsystem, bei dem sich der Pilot aus jeder Lage und Höhe des Flugzeuges, sogar vom Boden aus, retten konnte. Autoflug erhielt von der Bundeswehr den Auftrag, die seinerzeit im Einsatz befindlichen rund 700 Starfighter mit diesem Schleudersitz umzurüsten, der heute noch nach Angaben Sedlmayrs einen Weltmarktanteil von 75 Prozent habe. Und das ist bis heute ein Kerngeschäft des Unternehmens. Autoflug betreut auch die Schleudersitze für sämtliche Tornado- und Eurofighter-Flugzeuge der deutschen Luftwaffe, die alle zwei Jahre gewartet und alle zehn Jahre generalüberholt werden müssen. Diesen Service macht Autoflug inzwischen auch für andere Nato-Staaten und sogar für Kuwait, Katar und Österreich, die ebenfalls Eurofighter im Einsatz haben.

Zudem baut Autoflug die crash-sicheren Truppensitze für die bis zu 120 Soldaten, die in die neuen Airbus 400M-Transportflugzeuge passen. Sie sind durch textile Aufhängungen so konzipiert, dass sie die Aufprallkräfte bis zum 16-fachen der Fallbeschleunigung abfedern können. Bei den Militär-Hubschraubern, die Autoflug mit speziellen Pilotensitzen ausrüstet, würde sogar die Energie der 55-fachen Erdbeschleunigung abgedämpft.