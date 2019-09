Elmshorn feiert ein Fest für die Demokratie

Elmshorn. Haltung und Flagge zeigen – darum geht es beim Fest für die Demokratie in Elmshorn. Am morgigen Sonnabend wollen dafür etliche Einwohner auf die Straße gehen, denn Demokratie steht auch für eine diskriminierungs- und gewaltfreie Gesellschaft, für Pressefreiheit, für eine unabhängige Justiz, kurzum, für die Errungenschaften eines zivilisierten Zusammenlebens.

Laut Veranstaltern ist es in Zeiten wie diesen wichtiger denn je, Haltung zu zeigen. Im Alltag, in Auseinandersetzungen, in der Positionierung gegen Faschismus und Rassismus. Es wird für einen politischeren Diskurs ohne Hass und Gewalt geworben, für faire Lebensverhältnisse und für die Beteiligung an Entscheidungen.

Für Werte wie diese werden sich sehr viele Elmshorner von 11 Uhr an auf dem Bahnhofsvorplatz versammeln, um von dort aus in Richtung Alter Markt zu gehen. Spätestens um „Fünf vor Zwölf“ beginnt dort die Kundgebung und das eigentliche Fest für Demokratie, bei dem der Geburtstag des Grundgesetzes gefeiert wird.

Klare Worte sollen Rolf Becker (Schauspieler), Mirjam Kull (Pastorin St. Nikolai) und Jürgen Prey (Kapitän von SeaWatch ) finden. Das Marktgeschehen wird mit Musik der Farmers Road Blues Band untermalt. Auch Nachwuchsbands aus Elmshorn und Umgebung treten auf.

Wegen der erwarteten Menschenmenge warnt die Polizei vor Verkehrsbeeinträchtigungen, vor allem zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr rund um die Elmshorner Innenstadt. Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern deshalb, den Bereich weiträumig zu umfahren.