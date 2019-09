Mit 2,73 Promille: Polizei stoppt Alkoholfahrt

Foto: Frank May / picture alliance / Frank May

Moorrege. Er war so volltrunken, dass er anderen Autofahrern auffiel, und leistete dann auch noch Widerstand bei der Kontrolle durch die Polizei: Beamte der Polizeistation Uetersen haben am Mittwoch den stark alkoholisierten Fahrer eines Kleintransporters in Moorrege aus dem Verkehr gezogen. Er ist seinen Führerschein wohl für längere Zeit los.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge gegen 19.15 Uhr über Notruf einen Transporter mit auffälliger Fahrweise. Der Wagen sei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten. Daraufhin nahm ein Streifenwagen der Polizei die Verfolgung auf, die Beamten konnten den Fahrer an der Pinneberger Chaussee stoppen. Ein Atemalkoholtest bei dem 32 Jahre alten Fahrer aus dem Kreis Stormarn ergab einen Wert von 2,73 Promille. Als die Beamten den Autoschlüssel sicherstellen wollten, wurde der Mann handgreiflich und schubste einen Polizisten. Der Mann musste vor Ort überwältigt werden. Nach der Blutprobe wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen die Polizei wurde eingeleitet.